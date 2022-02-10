Появились новые факты об ограблении вдовы Градского

Грабители дали вдове Александра Градского пятимиллионную "взятку" за молчание.

Как сообщает "Московский комсомолец", Марине Коташенко милостиво вернули пять миллионов рублей из похищенных 100 млн рублей, уверив, что вернут ей часть денег, если та будет хранить молчание.

Единственный задержанный по делу об ограблении Умеджон Жаббаров до своего ареста чуть не замёрз в степи в чужих валенках, пытаясь пересечь границу с Казахстаном.

Жаббаров, которому в преступлении была отведена роль водителя, пытался замести следы, вызвав такси с телефона незнакомой женщины. С частным перевозчиком он добрался до Пензы, а затем и до Самарской области.

В одной из населённых пунктов он провёл ночь в доме у местного жителя. Утром, взяв валенки и полушубок хозяина, он пешком пошёл в сторону границы с Казахстаном. В степи он чуть не умер от переохлаждения, поэтому вернулся и направился на попутке в столицу, где его оперативно задержали на одной из станций метро.

16 января трое злоумышленников провернули хитрую схему с подставным ДТП. Преступники инсценировали аварию с Мариной Коташенко, принудили её отвезти их в свой особняк, где добычей преступников стали 100 млн рублей. Полиция возбудила дело по статье УК РФ "Разбой".

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