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Автор Елена Былкина

Показания грабителя вдовы Градского вызвали вопросы к Коташенко

Шоу-бизнес

Юрист объяснил, что могло заставить вдову Александра Градского назвать преувеличенную сумму ущерба от ограбления.

Показания грабителя вдовы Градского вызвали вопросы к Коташенко

Правоохранители допросили задержанного участника ограбления — 27-летнего гражданина Таджикистана Умеджона Жабборова. В нападении ему была отведена роль водителя, который после ограбления посадил преступников в свой автомобиль в Апрелевке.

Бывшая жена подозреваемого рассказала, как, по версии Жабборова, обстояло дело.

"Он говорил, что из машины вдовы Градского они вышли без масок. Таджики. С собой у них была только одна небольшая спортивная сумка. Поэтому Умед не понимает, как в ней могли лежать 100 миллионов рублей", — цитирует слова экс-супруги предполагаемого участника преступления "Комсомольская правда".

Нестыковки в этой истории видятся в том, что 100 млн. рублей не могли поместиться в небольшой спортивной сумке, так как вес поклажи должен составить более 20 килограмм. Даже если сумма была в долларах, то валюта потянет на 13 килограммов.

"Похищенную сумму полиция знает только со слов вдовы — никто этих денег не видел, в руках не держал, не пересчитывал. А значит, на самом деле украсть могли гораздо меньше, — приводит слова юриста Михаила Алексеева "КП".

Адвокат отмечает что вдове музыканта выгодно назвать следователям огромную цифру, а остальное присвоить. При таком раскладе деньги не войдут в наследственную массу и делить их между остальными наследниками не придётся.

Идеальное преступление, по мнению Алексеева, может выглядеть ещё более замысловато. Он считает, что можно найти посредника, который наймёт налётчиков.

"Затем прячешь 95 миллионов, а 5 у тебя похищают. Концов никто не найдет: посредник тебя в глаза не видел, исполнители не в курсе, что ограбление подстроено жертвой. А теперь представьте, что на самом деле наличных было не 100 млн, а 200 или 300. Тогда можно присвоить себе гораздо больше", — делится своими мыслями адвокат.

Молодая супруга Градского, как выяснилось, была стеснена в наличных средствах. Женщина активно продавала свои вещи через сайты объявлений. Объектом продаже становились даже незначительные мелочи — прокладки для груди и еловые шишки.

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Автор: Елена Былкина
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