Егор Крид уехал из страны и стал резидентом ОАЭ

Уехавший из страны музыкант Егор Крид выбрал местом проживания Объединенные Арабские Эмираты. Певец показал, как теперь выглядит его новый паспорт.

Новый паспорт Егора Крида

27-летней артист рассказал о своём решении в Instagram-аккаунте.

Крид разместил фото своего паспорта с видом на жительство. Певец облачился в традиционную арабскую одежду — белоснежную кандуру.

"Резидент. P. S. Теперь можно иметь много жен?", — подписал снимки исполнитель хита "Бигуди".

Поклонники поздравили Крида с переездом, однако упрекнули 27-летнего певца в том, что он не спешит обзаводится жёнами.

"Ты себе одну сначала найди, шейх блин"; "Зачем иметь много жён, если можно иметь одну верную жену?"; "Теперь пусть называют не бабником, а султаном", — писали фолловеры.

Вид на жительство в ОАЭ даёт право обладателю находиться в стране до трёх лет. Для получения статуса резидента разрешение гражданину другой страны нужно купить недвижимость стоимостью от 1 млн дирхамов (порядка $272 тыс.).

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