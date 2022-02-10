Уехавший из страны музыкант Егор Крид выбрал местом проживания Объединенные Арабские Эмираты. Певец показал, как теперь выглядит его новый паспорт.
27-летней артист рассказал о своём решении в Instagram-аккаунте.
Крид разместил фото своего паспорта с видом на жительство. Певец облачился в традиционную арабскую одежду — белоснежную кандуру.
"Резидент. P. S. Теперь можно иметь много жен?", — подписал снимки исполнитель хита "Бигуди".
Поклонники поздравили Крида с переездом, однако упрекнули 27-летнего певца в том, что он не спешит обзаводится жёнами.
"Ты себе одну сначала найди, шейх блин";
"Зачем иметь много жён, если можно иметь одну верную жену?";
"Теперь пусть называют не бабником, а султаном", — писали фолловеры.
Вид на жительство в ОАЭ даёт право обладателю находиться в стране до трёх лет. Для получения статуса резидента разрешение гражданину другой страны нужно купить недвижимость стоимостью от 1 млн дирхамов (порядка $272 тыс.).
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