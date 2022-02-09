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Автор Елена Былкина

Что стало с могилой Джигарханяна после открытия памятника

Шоу-бизнес

На месте захоронения народного артиста СССР Армена Джигарханяна три месяца назад установили памятник, который вызвал неоднозначную реакцию публику. В каком состоянии могила артиста находится сейчас.

памятник на могиле Джигарханяна
памятник на могиле Джигарханяна

Актёра похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с умершей 35 лет назад дочерью.

На могиле Армена Джигарханяна осенью 2021 года торжественно открыли памятник. Монумент, на которой актёр изображен в образе Сократа, одобрили не все поклонники артиста. Памятник вызвал множество вопросов.

Монумент установили напротив мемориала наследницы артиста. Теперь отец и дочь словно смотрят друг на друга.

Могилу артиста исправно чистят от снега, однако непрекращающиеся снегопады снова заметают место захоронения.

"Родных давно не видел. А поклонники каждый день ходят, дорогу спрашивают", — цитирует слова охранника Ваганьковского кладбища издание BLITZ+.

Ранее внуку Юрия Никулина сообщили, что могила его знаменитого деда на Новодевичьем кладбище утопает в сугробах снега. Наследник великого артиста уверен, что когда позволят погодные условия, работники кладбища приведут захоронение в порядок

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Памятник Армену Джигарханяну установлен на могиле артиста на Ваганьковском кладбище
Автор: Елена Былкина
Темы юрий никулин армен джигарханян
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