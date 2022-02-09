Профессор РАН Чумаков уверен, что у Заворотнюк "не всё так плохо"

Член-корреспондент Российской академии наук, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков считает, что у актрисы Анастасии Заворотнюк не всё так плохо, хотя болезнь действительно тяжелая.

"Я имел дело с раковыми клетками Анастасии, мы протестировали их на чувствительность к вирусам. Ее муж Пётр Чернышев сказал, что если понадобится, то они обратятся к нам за нашими экспериментальными препаратами", — сказал Чумаков изданию "Стархит".

Профессор пояснил, что в институте они работают на самых поздних стадиях рака, когда все возможности традиционной медицины уже испробованы. Он также добавил, что знает о персональной вакцине против рака, которую для актрисы делали в Институте Петрова в Санкт-Петербурге.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк прокомментировала появившиеся в Сети фотографии тяжелобольной матери. Своими эмоциями Анна поделилась с подписчиками.

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