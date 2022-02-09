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Автор Елена Былкина

Волочкова воссоединилась с бывшим бойфрендом: "Где ты их подбираешь"

Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила публику тем, что снова начала встречаться с мужчиной, которого ранее обвиняла в подлости и предательстве.

Анастасия Волочкова с бойфрендом
Анастасия Волочкова с бойфрендом

Интернет-аудитория следит за романами Анастасии Волочковой, как за увлекательным сериалом. Балерина умеет делать неожиданные сюжетные ходы, поэтому фолловерам никогда не бывает скучно.

Ешё пару дней назад экс-приму Большого театра утешали поклонники, сожалея, что её роман с красавцем Сергеем Кузнецовым так скоро оборвался.

Банщик с криминальным прошлым заявил, что Анастасия сделала что-то такое, за что он её простить не может.

Утешение Волочкова нашла в объятиях бывшего кавалера, которой знаком публике как Олег.

"Желаем всем прекрасного дня", — подписала кадры балерина в обнимку со старым знакомым.

Именно с него танцовщица начала играть с публикой в интриги, показывая мужчину на фото фрагментарно. Потом публика увидела как выглядит Олег, однако он балерину скоро разочаровал. Пара рассталась, а затем в жизни знаменитости появился некий Владимир. Роман с ним был предельно короток.

После разрыва с Сергеем звезда балета вернулась к бывшему бойфренду. Публика тут же узнала Олега.

"Ё-моё, совсем не успеваю отслеживать";

"Олег захотел на Мальдивы";

"Ну а как, клин клином!";

"Настя, где ты их подбираешь, это уже перебор", — писали в Сети.

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Стало известно, как выглядит возлюбленный Анастасии Волочковой
Автор: Елена Былкина
Темы анастасия волочкова
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