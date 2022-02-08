Почему Стас Михайлов "истаял" после операции, объяснил врач

Хирург Струкова объяснила, почему певец Стас Михайлов стремительно худеет после того, как попал на операционный стол.

Поклонники Стаса Михайлова обращают внимание на то, что певец очень заметно скинул в весе. Фанаты артиста связывают это с проблемами со здоровьем кумира женщин.

В январе исполнителю хита "Вся для тебя" пришлось лечь под нож хирурга из-за воспалившегося аппендицита.

Жена музыканта Инна Михайлова объяснила, что артист похудел на десять килограммов.

Хирург Ольга Струкова рассказала, что может происходить с организмом певца после хирургического вмешательства.

"Любая операция подразумевает под собой период реабилитации, период восстановления, особенно такие операции, выполненные на брюшной полости, — отметила медик, — Аппендэктомия подразумевает под собой после операции необходимый этап восстановления, а именно — соблюдать определенный режим питания и, конечно же, такой режим питания приводит к тому, что пациент теряет в весе", — цитирует слова врача Пятый канал.

Струкова отмечает, что потеря веса может быть связана с высокой степенью интоксикации организма.

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