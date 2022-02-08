Хирург Струкова объяснила, почему певец Стас Михайлов стремительно худеет после того, как попал на операционный стол.
Поклонники Стаса Михайлова обращают внимание на то, что певец очень заметно скинул в весе. Фанаты артиста связывают это с проблемами со здоровьем кумира женщин.
В январе исполнителю хита "Вся для тебя" пришлось лечь под нож хирурга из-за воспалившегося аппендицита.
Жена музыканта Инна Михайлова объяснила, что артист похудел на десять килограммов.
Хирург Ольга Струкова рассказала, что может происходить с организмом певца после хирургического вмешательства.
"Любая операция подразумевает под собой период реабилитации, период восстановления, особенно такие операции, выполненные на брюшной полости, — отметила медик, — Аппендэктомия подразумевает под собой после операции необходимый этап восстановления, а именно — соблюдать определенный режим питания и, конечно же, такой режим питания приводит к тому, что пациент теряет в весе", — цитирует слова врача Пятый канал.
Струкова отмечает, что потеря веса может быть связана с высокой степенью интоксикации организма.
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