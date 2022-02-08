Старший сын Михаила Пореченкова попал в серьёзное ДТП

Наследник Михаила Пореченкова чудом остался жив после ДТП. Автомобиль молодого человека искорёжен после столкновения на дороге.

Сын Михаила Пореченкова Владимир Любимцев

Старший сын Пореченкова актёр Владимир Любимцев рассказал о страшном дорожно-транспортном происшествии в своём Instagram-аккаунте.

В разделе сторис 33-летний артист разместил снимки до и после аварии. У машины смяты капот и багажник. В салоне разбито стекло и виднеются смятые подушки безопасности.

Владимир рассказал, что за секунду до столкновения его сестра, с которой он ехал в авто, успела произнести краткую молитву, а он нецензурно выругался.

Молодым людям повезло — они не пострадали. Это Владимир склонен расценивать как чудо.

"Итог: все живы, здоровы! Маленькое чудо", — поделился своими мыслями с подписчиками Любимцев.

Владимир Любимцев — внебрачный и старший наследник Михаила Пореченкова. Он родился 1989 году в Эстонии. С матерью Владимира Ириной Любимцевой звезда сериала "Агент национальной безопасности". расстался много лет назад. Сейчас Владимир живёт и работает в Москве. Парень снимается в кино и играет в МХТ имени Чехова.

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