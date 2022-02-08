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Автор Елена Былкина

Старший сын Михаила Пореченкова попал в серьёзное ДТП

Шоу-бизнес

Наследник Михаила Пореченкова чудом остался жив после ДТП. Автомобиль молодого человека искорёжен после столкновения на дороге.

Сын Михаила Пореченкова Владимир Любимцев
Сын Михаила Пореченкова Владимир Любимцев

Старший сын Пореченкова актёр Владимир Любимцев рассказал о страшном дорожно-транспортном происшествии в своём Instagram-аккаунте.

В разделе сторис 33-летний артист разместил снимки до и после аварии. У машины смяты капот и багажник. В салоне разбито стекло и виднеются смятые подушки безопасности.

Владимир рассказал, что за секунду до столкновения его сестра, с которой он ехал в авто, успела произнести краткую молитву, а он нецензурно выругался.

Молодым людям повезло — они не пострадали. Это Владимир склонен расценивать как чудо.

"Итог: все живы, здоровы! Маленькое чудо", — поделился своими мыслями с подписчиками Любимцев.

Владимир Любимцев — внебрачный и старший наследник Михаила Пореченкова. Он родился 1989 году в Эстонии. С матерью Владимира Ириной Любимцевой звезда сериала "Агент национальной безопасности". расстался много лет назад. Сейчас Владимир живёт и работает в Москве. Парень снимается в кино и играет в МХТ имени Чехова.

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«Михаил Пореченков. Обаятельный хулиган». Документальный фильм
Автор: Елена Былкина
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