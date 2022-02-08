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Автор Елена Былкина

Галкин показал изысканные кушанья семейного меню

Шоу-бизнес

Ранее рацион Аллы Пугачёвой и Максима Галкина поражал публику своей незамысловатостью и простотой. Теперь же шоумен показал по-настоящему царственный обед.

Галкин показал изысканные кушанья семейного меню

Максим Галкин продолжает серию кулинарных публикаций. Поклонники звёздного семейства отмечали, что в звёздном доме практикуют довольно обычные завтраки, обеды и ужины. Теперь же рацион именитых супругов впечатлил публику. Новое меню в замке вполне можно назвать изысканным.

Максим Галкин принялся отвечать на вопросы подписчиков.

Юмориста спрашивали о том, гуляют ли Лиза и Гарри за пределами территории замка. Сами дети ответили на этот вопрос положительно. Супругу Примадонны предлагали организовать курсы по воспитанию детей, однако шоумен уверен, что предложений на данном рынке в избытке.

Потом Максим переместился в кухню и показал поочередно изысканную снедь в кастрюльках, которую они с супругой ели в обед.

"Вкусный супчик, крем-суп такой. Лапша вот такая стеклянная. Еще мы с Аллой ели авокадо с креветками, ну с такими, знаете, которые к пиву", — сказал Галкин, демонстрируя кушанья.

У мужа Аллы Пугачёвой поинтересовались, можно ли экономить на жене. Шоумен глубокомысленно покачал головой и уверил, что такое поведение — грех.

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Диетический завтрак: Максим Галкин показал, что ест настоящий мужик утром
Автор: Елена Былкина
Темы алла пугачёва максим галкин
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