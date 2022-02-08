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Автор Ольга Лазарева

"Земляне" поддержали российских спортсменов на Олимпийских играх

Шоу-бизнес

Участники легендарного коллектива "Земляне" записали видеообращение в поддержку российских олимпийцев. Об этом сообщает "Русское радио".

"Земляне" поддержали российских спортсменов на Олимпийских играх

Зимние Олимпийские игры 2022 года стали воистину серьезным испытанием для спортсменов из России. Из-за пандемии коронавирусной инфекции многие сильные участники не смогут выступить на соревнованиях. К сожалению те, кто сумел успешно добраться до Китая, оказались лишены национального флага и государственного гимна. Кроме того, российские олимпийцы будут ставить рекорды при пустых трибунах.

Отцы-основатели легендарной рок-группы "Земляне" решили поддержать российских спортсменов, который сейчас выступают в Пекине. Многие песни коллектива рассказывают истории сильных духом людей, обладающих мощным характером и непоколебимой верой в себя. Музыканты записали в своей студии видеообращение, в котором отметили, что олимпийцы являются отличным примером людей, которые вопреки всему упорно добиваются своих целей.

"Пусть у вас будет наша искренняя поддержка и наши песни вдохновят вас на успех. "Земляне" верят в победу нашей сборной и мы точно знаем, что вы вернетесь с медалями и с новыми достижениями, которыми мы будем гордиться. Выступать за честь страны, когда вокруг бушует пандемия, могут только настоящие герои! Мы верим в вас, ребята! Возвращайтесь с победой!", — пожелали рокеры участникам сборной.

Участники легендарной группы записали видеообращение в поддержку российских спортсменов в Пекине
Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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