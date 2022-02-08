Вера Брежнева отреагировала на сообщения о раздельном проживании с мужем

Певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе не сразу пришли к совместному личному счастью.

Меладзе на протяжении долгого времени тайно встречался с солисткой "ВИА Гра", будучи официально женатым. Развод состоялся в 2013 году, и только после этого пара смогла сочетаться законным браком.

На дне рождения недавно отметившей 40-летие Веры Брежневой были сняты трогательные видео, на которых супруги с нежностью смотрят друг на друга, обмениваясь поцелуями и объятиями. Некоторые пользователи считают, что это — не более чем игра на публику и искусственное создание образа счастливой семейной пары, пишет Starhit.

Вера Брежнева отнеслась к таким обличительным комментариям спокойно.

"Читаю и улыбаюсь. Хочется задать один вопрос: а зачем нам это? Что дают "понты на публику", чтобы такое изображать специально?" — задала артистка вопрос поклонникам.

Также Брежнева отреагировала на сообщения хейтеров, в которых они напоминают ей о 18-летней разнице в возрасте с Константином Меладзе. Певица считает, что такие комментарии могут оставлять только бестактные одинокие люди, не нашедшие ещё своей половинки.

"Опять же вопрос о бестактности. Желаю всем вам найти своих мужчин. Чтобы нравились вам, а не остальным", — посоветовала Брежнева.

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