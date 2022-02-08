В "Ленкоме" не стали скрывать размер зарплаты Поргиной

Директор "Ленкома" Марк Варшавер рассказал об особой договорённости по зарплате с вдовой Николая Караченцова, которая получает гонорар, несмотря на то, что не выходит на сцену театра уже 20 лет.

Марк Варшавер отметил, что Людмила Поргина согласилась получать половину своего прежнего гонорара, так как она давно не служит в прославленном театре.

Руководитель "Ленкома" объяснил, что театр исправно платил заработную плату Поргиной и Караченцову, когда тот был жив, более десяти дет. Актёрская семья в общей сложности получала 250 тыс. рублей каждый месяц.

"Поргина преуменьшает возможности театра и забывает добрые дела. Она не работает практически. Получает сейчас в месяц 53 тыс. рублей. Это только 50 процентов от того, что она зарабатывала раньше, когда получала 100 тыс.", — цитирует слова Варшавера Teleprogramma.pro.

Руководитель прославленного театра уверяет, что соглашение с актрисой было оформлено законным путём. Он не понимает, откуда у Людмилы Андреевны такие солидные запросы, если она не работает. Поргина ранее заявляла, что человек должен получать 150 тыс. рублей в театре.

Вдова Николая Караченцова жаловалась на свою пенсию, которая составляет 53 тысячи рублей, 30 из которых — надбавка от мэрии Москвы. Людмила Андреевна любит путешествовать за границу. На поездки требуются солидные суммы денег.

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