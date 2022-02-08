Измученная дочь Заворотнюк рассказала о проблемах со здоровьем

Тяжёлая болезнь Анастасии Заворотнюк изменила не только её собственную жизнь, но и жизнь её близких. Дочь онкобольной звезды Анна излила душу перед поклонниками.

Анна Заворотнюк избегает вопросов о болеющей матери. Бесцеремонное любопытство публики ранит девушку, которая переживает непростой период своей жизни.

Анна упрекает тех, кто лезет к ней в душу. Особенно её уязвляют те фолловеры, которым кажется, что она недостаточно скорбит. Фотографии с отдыха, которые наследница знаменитости публикует в своём микроблоге, вызывают волну хейта.

Заворотнюк-младшая ответила всем тем, кто пытается её осуждать за моменты радости в жизни.

"Раздражают любые комментарии касаемо болезни мамы и того, что я продолжаю жить, радоваться и путешествовать. Это то, чего хотела моя мама… чтобы я была счастливой. Я год просидела дома и проплакала, но в какой-то момент собралась и поняла, что жизнь проходит мимо, надо быть сильной", — объяснила свою позицию Анна.

Девушка ранее признавалась, что впала в глубокую депрессию, справиться с которой ей помог психолог.

"У меня в душе большая драма, мне с этим трудно жить. Мой диагноз: угнетенное настроение, тревога, панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад", — объяснила наследница знаменитости.

Анна отметила, что пыталась справиться с тревогой с помощью сильных препаратов, но они ещё больше загнали её в эмоциональный тупик.

"Иногда я чувствую в себе какие-то силы и могу заставить себя что-то делать. А порой не могу даже встать с кровати", — объяснила Заворотнюк-младшая.

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