Волочкова резко ответила Голубкиной: "Вот что ко мне лезут недолюбленные тёти?"

В последнее время СМИ и звёзды часто говорят о балерине Анастасии Волочковой в свете её многочисленных романов и расставаний с мужчинами.

Не осталась в стороне от бурной личной жизни звезды и актриса Мария Голубкина, назвавшая Волочкову распущенной и посоветовав ей взять себя в руки. По словам Голубкиной, Волочковой нужно "перестать быть доброй и в первую очередь начать думать о себе".

Балерина не смогла промолчать и ответила Голубкиной, обвинив её в пиаре на своём имени.

Танцовщица заявила, что никто не знает, кто такая Голубкина, зато Волочкову точно знают все.

"Кто это такая? Голубкина? Меня вообще ничего с ней не связывает. Сейчас кто угодно готов пропиариться на моем имени. Даже те люди, которые меня не знают. Те люди, которых не знаю я. Написать могут что угодно. Даже поддержать пытаются те люди, которым не хватает пиара. Кто такая Голубкина не знает никто, а кто такая Волочкова, знают все. Пиарятся на моем имени бортпроводники в самолете. Какие-то марамойки и кошелки", — эмоционально высказалась Волочкова, которую цитирует Starhit.

Балерина считает, что её красоте и успеху у мужчин просто завидуют "недолюбленные" женщины, у которых с личной жизнью не так всё хорошо, как у неё.

"Вот что ко мне лезут недолюбленные тети? Вот почему не могут успокоиться? Простите мне мой успех, красоту и любовь ко мне мужчин", — заключила Волочкова.

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