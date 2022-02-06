Людмила Поргина поскандалила с матерью Бузовой: "Давайте тогда о зубах"

Вдову Караченцова возмутили слова мамы Ольги Бузовой, которая упрекнула актрису в том, что та получает зарплату в театре, несмотря на то, что 20 лет не выходит на сцену.

Ирина Бузова порассуждала о гонорарах актрис. Родительница звезды "Дома-2" считает несправедливыми особые привилегии, которых удостоилась Людмила Поргина.

"Я точно также могу спросить, на каком основании мне, врачу, после пенсии, если я не выхожу работать, не платят зарплату, а театры бьют себя в грудь и рассказывают: вы знаете, она уже 20 лет не выходит на сцену, а ей платят зарплату. Вы поймите, всегда любой вопрос можно перевернуть", — сказала Ирина Бузова в программе "Звёзды сошлись".

Вдова Караченцова поставила женщину на место. Она отметила, что та не компетентна рассуждать о театре, так как ничего не смыслит в этом вопросе. Она поинтересовалась у Бузовой-старшей, кто она по профессии. Ирина объяснила, что она работала стоматологом.

"Давайте тогда о зубах. Вы не можете рассуждать о сцене", — осадила бывшего медика Людмила Поргина.

Ранее Людмила Андреевна рассказала, что собирается отдохнуть в Турции. Актриса часто отдыхает за рубежом в тех местах, где они когда-то проводили отпуск со знаменитым супругом.

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