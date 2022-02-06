Дочь Анастасии Заворотнюк прокомментировала появившиеся в Сети фотографии тяжелобольной матери. Своими эмоциями Анна поделилась со своими подписчиками в Instagram.
"Не понимаю, как люди не боятся, ведь все мы под Богом ходим", — заявила Анна Заворотнюк у себя в Stories.
Ранее в Интернете появилось фото с камеры видеонаблюдения, на которой рядом с фигуристом Петром Чернышевым сидит женщина с короткой стрижкой и заваленной на бок головой. По предположениям на снимке — Анастасия Заворотнюк.
Если поверить в то, что на снимке звезда сериала "Моя прекрасная няня", то внешность актрисы заметно изменилась. Знаменитость, страдающая онкологией, поправилась и выглядит измученной.
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