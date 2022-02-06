Дочь Заворотнюк отреагировала на слив фото больной мамы: "Как люди не боятся"

Дочь Анастасии Заворотнюк прокомментировала появившиеся в Сети фотографии тяжелобольной матери. Своими эмоциями Анна поделилась со своими подписчиками в Instagram.

"Не понимаю, как люди не боятся, ведь все мы под Богом ходим", — заявила Анна Заворотнюк у себя в Stories.

Ранее в Интернете появилось фото с камеры видеонаблюдения, на которой рядом с фигуристом Петром Чернышевым сидит женщина с короткой стрижкой и заваленной на бок головой. По предположениям на снимке — Анастасия Заворотнюк.

Если поверить в то, что на снимке звезда сериала "Моя прекрасная няня", то внешность актрисы заметно изменилась. Знаменитость, страдающая онкологией, поправилась и выглядит измученной.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен