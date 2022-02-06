Дочь Началовой о покойной матери: "Всё, что она делала, она делала честно!"

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина не согласна с тем, что её называют "второй Юлей".

Вера Алдонина посвятила пост в своём Instagram-аккаунте покойной матери.

"Моя мама была невероятным человеком. Добрая, талантливая, красивая. Но самое главное — всё, что она делала, она делала честно", — написала девочка.

15-летняя наследница отметила, что ей приятно, что она унаследовала мамины черты и нотки в голосе. Девочка уверила, что хранит память о маме, но не одобряет того, что её воспринимают как копию родительницы.

"Хранить память и целенаправленно становиться двойником — это абсолютно разные вещи. Мне многие пишут, что я — "вторая" Юля. Думаю, что это не совсем правильно, так как мне пока ещё только предстоит пройти свой жизненный и творческий путь", — объяснила Вера.

Алдонина воспринимает мать как ориентир, считая родительницу мастером своего дела, на которого хочет равняться.

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