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Автор Елена Былкина

Дочь Началовой о покойной матери: "Всё, что она делала, она делала честно!"

Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина не согласна с тем, что её называют "второй Юлей".

Дочь Началовой о покойной матери: "Всё, что она делала, она делала честно!"

Вера Алдонина посвятила пост в своём Instagram-аккаунте покойной матери.

"Моя мама была невероятным человеком. Добрая, талантливая, красивая. Но самое главное — всё, что она делала, она делала честно", — написала девочка.

15-летняя наследница отметила, что ей приятно, что она унаследовала мамины черты и нотки в голосе. Девочка уверила, что хранит память о маме, но не одобряет того, что её воспринимают как копию родительницы.

"Хранить память и целенаправленно становиться двойником — это абсолютно разные вещи. Мне многие пишут, что я — "вторая" Юля. Думаю, что это не совсем правильно, так как мне пока ещё только предстоит пройти свой жизненный и творческий путь", — объяснила Вера.

Алдонина воспринимает мать как ориентир, считая родительницу мастером своего дела, на которого хочет равняться.

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Вера Алдонина (дочь Юлии Началовой) - "Герой не моего романа" (2021)
Автор: Елена Былкина
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