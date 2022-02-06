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Автор Елена Былкина

Градский держал Коташенко в строгости: жил отдельно и контролировал

Шоу-бизнес

Домработница Александра Градского объяснила, как у музыканта складывались отношения с молодой женой Мариной Коташенко.

Градский держал Коташенко в строгости: жил отдельно и контролировал

Музыкант отличался прижимистым характером, предпочитая вкладывать деньги в недвижимость. Подарками Градский жену не баловал, однако обеспечил ей очень комфортное существование в шикарном подмосковном особняке.

В последние годы Градский предпочитал жить в своей московской квартире, в то время как Марина Коташенко с детьми большую часть времени находилась в доме в посёлке Новоглаголево. Виделись супруги лишь три раза в неделю.

Женщина всегда находилась под строгим контролем музыканта. По словам домработницы звезды, Градский знал расписание молодой жены и проверял её местонахождение.

"С понедельника по пятницу была я и трое ребят, за ним ухаживали. А в выходные она. Три дня — пятница, суббота, воскресенье", — заявила помощница по хозяйству в программе Пятого канала "Светская хроника".

Марина Котшенко активно продавала вещи через сайты объявлений. Супруга звезды реализовывала через Авито даже самые незначительные предметы, вплоть до прокладок для груди.

Певец Анатолий Алёшин рассказал, что Градский был очень ревнивым и мог наказать за непослушание.

"Он был скорее домостроевец. Саша — он деспотичный был, диктатор", — объяснил артист.

Александр Градский и Марина Коташенко прожили вместе 17 лет. Молодая супруга, которая младше музыканта на 31 год, родила ему двоих сыновей. За месяц до смерти Градский официально оформил брак.

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Зачем вдова Градского изменила возраст и продавала вещи через сайт объявлений?
Автор: Елена Былкина
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