Юрий Лоза высказался о символе Олимпийских игр - шарообразной панде Бин Дуньдунь.
Юрий Лоза, который выступает противником вакцинации от коронавируса, съязвил по поводу того, как выглядит талисман зимней Олимпиады в Пекине.
"Странно, а почему талисман Олимпиады — мишка Бин Дунь Дунь на всех изображениях без маски? Непорядок!" — написал автор хита "Плот" в своём Instagram-аккаунте.
Подписчики музыканта стали выдвигать свои версии по поводу такого упущения.
"Он уже восемь раз вакцинировался, как Жириновский";
"Это уже будет реклама китайских масок";
"Панда, пандемия как символ";
"Китайский смешарик";
"Он в скафандре", — писали фолловеры.
Организаторы Олимпиады в Пекине выпустили ролик, в котором рассказали о суперспособности панды Бин Дуньдунь. Гуляя по бамбуковым зарослям, панда встретилась с таинственной сущностью из космоса. Бин Дуньдунь научилась летать — и однажды даже вышла на околоземную орбиту.
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