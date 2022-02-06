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Автор Елена Былкина

Юрий Лоза раскритиковал талисман зимних Олимпийских игр 2022

Шоу-бизнес

Юрий Лоза высказался о символе Олимпийских игр - шарообразной панде Бин Дуньдунь.

Юрий Лоза раскритиковал талисман зимних Олимпийских игр 2022

Юрий Лоза, который выступает противником вакцинации от коронавируса, съязвил по поводу того, как выглядит талисман зимней Олимпиады в Пекине.

"Странно, а почему талисман Олимпиады — мишка Бин Дунь Дунь на всех изображениях без маски? Непорядок!" — написал автор хита "Плот" в своём Instagram-аккаунте.

Подписчики музыканта стали выдвигать свои версии по поводу такого упущения.

"Он уже восемь раз вакцинировался, как Жириновский";

"Это уже будет реклама китайских масок";

"Панда, пандемия как символ";

"Китайский смешарик";

"Он в скафандре", — писали фолловеры.

Организаторы Олимпиады в Пекине выпустили ролик, в котором рассказали о суперспособности панды Бин Дуньдунь. Гуляя по бамбуковым зарослям, панда встретилась с таинственной сущностью из космоса. Бин Дуньдунь научилась летать — и однажды даже вышла на околоземную орбиту.

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Видеопрезентация талисмана зимних Олимпийских игр в Пекине 2022
Автор: Елена Былкина
Темы юрий лоза
Новости
Юрий Лоза раскритиковал талисман зимних Олимпийских игр 2022
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