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Автор Елена Былкина

Выяснилось, зачем жена Градского скрывает свой истинный возраст

Шоу-бизнес

Психолог объяснила, для чего вдова Александра Градского Марина Коташенко исказила биографические сведения о себе.

Выяснилось, зачем жена Градского скрывает свой истинный возраст

Поклонники Александра Градского недоверчиво относятся к молодой вдове музыканта. Марину Коташенко подозревали в том, что она сама инсценировала своё ограбление. Добавило подозрений и то, что реальный возраст и место рождения женщины не совпадают с информацией, размещённой в открытом доступе.

Общедоступная информация гласила, что Коташенко родилась в 1984 году в Киеве. Представители СМИ узнали из документов, что реальная её дата рождения — 1980-й, а родилась она в Житомире.

Не совсем достоверной оказалась информация и об образовании молодой женщины. Сообщалось, что Коташенко окончила два высших учебных заведения — по юридической и актерской специальностям. В реальности же за плечами Марины только Черниговский юридический техникум.

Психолог предположила, что могло заставить женщину выдавать недостоверные биографические сведения.

"У нее какие-то комплексы из детства, ей хочется это забыть, поэтому она стирает все факты своей биографии", — цитирует слова психолога Елены Перелыгиной Пятый канал.

Психолог склонна не доверять наследнице маэстро. Она не исключает, что Коташенко что-то скрывает и может оказать не тем человеком, за которого себя выдаёт.

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Автор: Елена Былкина
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