Бузова в бикини с раздвинутыми ногами шокировала подписчиков

36-летняя Ольга Бузова вновь расстроила своих поклонников. Звезду, которая находится на съёмках шоу "Звёзды в Африке-2", то обвиняют в неудачно подобранном образе, то в излишней вульгарности. И в очередной раз не обошлось без порции критики.

Звезда, наслаждающаяся местными красотами, включая сафари и долгие заплывы, не устает радовать поклонников снимками. Однако в последнее время ее наряды становятся все более миниатюрными. И очередная провокация вновь потрясла подписчиков — Ольга выложила фото, где она снялась в бикини, явно на размер меньше, с широко раздвинутыми ногами на пляжном лежаке. При этом она расположила тарелку с аппетитными кусочками пиццы в пикантном ракурсе.

В подписи к фото Бузова кокетливо обратилась к подписчикам: "А что у вас сегодня было на обед?" Однако реакция на такую выходку была явно не такой, как ожидала звезда. Подписчики возмутились, мол, слишком вульгарно:

"С Волочковой в одну палату"

"Чей-то ребенок остался без купальника"

"Что-то уже слишком"

"Ноги за пиццу раздвигаются?"

"Что с ней происходит? Возраст что ли так влияет"