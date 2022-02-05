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Автор Ирина Гусакова

Бузова в бикини с раздвинутыми ногами шокировала подписчиков

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

36-летняя Ольга Бузова вновь расстроила своих поклонников. Звезду, которая находится на съёмках шоу "Звёзды в Африке-2", то обвиняют в неудачно подобранном образе, то в излишней вульгарности. И в очередной раз не обошлось без порции критики.

Бузова в бикини с раздвинутыми ногами шокировала подписчиков

Звезда, наслаждающаяся местными красотами, включая сафари и долгие заплывы, не устает радовать поклонников снимками. Однако в последнее время ее наряды становятся все более миниатюрными. И очередная провокация вновь потрясла подписчиков — Ольга выложила фото, где она снялась в бикини, явно на размер меньше, с широко раздвинутыми ногами на пляжном лежаке. При этом она расположила тарелку с аппетитными кусочками пиццы в пикантном ракурсе.

В подписи к фото Бузова кокетливо обратилась к подписчикам: "А что у вас сегодня было на обед?" Однако реакция на такую выходку была явно не такой, как ожидала звезда. Подписчики возмутились, мол, слишком вульгарно:

"С Волочковой в одну палату"

"Чей-то ребенок остался без купальника"

"Что-то уже слишком"

"Ноги за пиццу раздвигаются?"

"Что с ней происходит? Возраст что ли так влияет"

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Автор: Ирина Гусакова
Темы ольга бузова
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