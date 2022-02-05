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Автор Елена Былкина

Умер режиссёр "Убойной силы", заслуженный деятель искусств Виктор Бутурлин

Шоу-бизнес

Режиссёр знаменитых "бандитских" сериалов Виктор Бутурлин умер на 76-м году жизни.

Умер режиссёр "Убойной силы", заслуженный деятель искусств Виктор Бутурлин

Трагическую новость сообщили представители киностудии "Ленфильм".

"Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин — режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с "Ленфильмом"… Коллеги Виктора Батурлина, его ученики, педагоги Высшей школы режиссеров и сценаристов, где он преподавал, запомнили его энергичным и остроумным другом и талантливым художником", — гласит траурное сообщение.

Виктор Бутурлин тесно сотрудничал с Виктором Мережко, который ушёл в мир иной несколько дней назад. Вместе они снимали картину "Аплодисменты, аплодисменты".

Режиссёр работал над известными российскими сериалами "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Время любить", "Алька", "Жить сначала", "Дилер".

В последнее время кинематографист, который имеет звание заслуженного деятеля искусств, переключился на документальное кино. Он снял ленту о Великой Отечественной войне "Одна на всех".

О причинах смерти кинодеятеля пока не сообщается.

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Автор: Елена Былкина
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