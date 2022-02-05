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Автор Николай Ткаченко

Таролог объяснила, почему на похоронах Куравлёва не было аплодисментов

Шоу-бизнес

По традиции актеров, певцов и музыкантов провожают в последний путь под аплодисменты. Однако на прощании с народным артистом Леонидом Куравлёвым вообще не было обязательных аплодисментов. Проводы прошли в полной тишине в присутствии только самых близких и родных ему людей. О том, может ли как-то отразиться на душе легендарного актера нарушение традиции, рассказала таролог Марианна Абравитова в интервью 5-tv.ru.

Таролог объяснила, почему на похоронах Куравлёва не было аплодисментов

Эксперт напомнила о сложной жизненной судьбе актера. После смерти любимой супруги Куравлёв стал добровольным затворником, он перестал работать и почти не общался с друзьями и коллегами, а под конец жизни попал в больницу, затем в пансионат для пожилых людей, где и провел свои последние дни.

Хоронили Леонида Вячеславовича с молитвами, и это правильно, считает таролог. По её мнению, именно этого и хотела его душа. Известность его не интересовала, а аплодисменты свои он получил при жизни, отметила эксперт.

Также она добавила, что не стоит придавать слишком большое значение традициям, поскольку главное не это, а то, как ощущает себя человек, и чего он хочет. А Куравлёв последние десять лет жил закрыто, как отшельник, и то, что его проводили в последний путь в "закрытом режиме" — было правильным, заключила таролог.

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Автор: Николай Ткаченко
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