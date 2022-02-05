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Автор Елена Былкина

Физиогномист о снимке тяжелобольной Заворотнюк в машине: "Это 100% она"

Шоу-бизнес

Физиогномист рассказал, какие черты не меняются на протяжении всей жизни человека и указал на индивидуальные особенности внешности Анастасии Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает раком мозга (глиобластомой). Эта же разновидность онкозаболевания была диагностирована и у Жанны Фриске. После установки страшного диагноза актриса предпочитает скрываться от публики, однако одна фотография знаменитости всё же попала в Сеть.

На фото в автомобиле рядом с Петром Чернышёвым запечатлена некая женщина, отдалённо напоминающая Анастасию Заворотнюк.

Эксперт проанализировал кадр и пришёл к выводу, что на снимке действительно изображена Заворотнюк. Болезнь изменила облик актрисы, однако сейчас внешность уходит на второй план, так как идёт борьба за жизнь.

Физиогномист Олег Воеводин проанализировал черты звезды, которые остаются неизменными у человека от рождения до смерти.

"Это деление лица, то есть вертикаль по центру. Форма лица и нижняя челюсть — это тоже с нами навсегда. Длина шеи. Она может просесть, так как шейные позвонки потихоньку стираются, но это миллиметры. Длинная от рождения шея не станет короткой", — цитирует слова эксперта Woman. ru.

Анастасия Заворотнюк с Петром Чернышёв
Анастасия Заворотнюк с Петром Чернышёв

Воеводин сравнил фото из автомобиля со снимками Заворотнюк трёхлетней давности и обратил внимание на некоторые детали внешности актрисы.

"Это 100% она. Обратите внимание на линию роста волос по височной области. Она ровно такая же, как у Анастасии на ранних фото. Волосы буквой М, также форма лица, подбородок — все сохранено. Изменился овал лица, но это произошло на фоне лечения", — отметил специалист.

Физиогномист провёл аналогию между Заворотнюк и Жанной Фриске

"Вспомните фото Жанны Фриске. Насколько мы знаем, артистка страдала той же болезнью. И мы видели аналогичные изменения внешности", — выразил своё мнение эксперт.

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Первое фото изменившейся из-за рака Заворотнюк слили в Сеть
Автор: Елена Былкина
Темы жанна фриске анастасия заворотнюк
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