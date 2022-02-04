Никас Сафронов сватает своего сына за Волочкову

Анастасия Волочкова, которая снова свободна, свела с ума сына Никаса Сафронова. Живописец считает, что балерина — блестящая партия для его наследника.

Экс-приме Большого театра одиночество не грозит. Несмотря на неудачи в личной жизни, Волочкова является завидной невестой.

Никас Сафронов попытался понять, какой мужчина может составить счастье балерине. Почему-то мысли художника ушли глубиной в прошлое.

"Шаляпин вот! Он знаменит невероятно. Только не Прохор, который на старушках женится, а Федор. Он умер уже", — цитирует слова Сафронова издание BLITZ+.

На просьбу назвать подходящего жениха для балерины из ныне живущих художник вспомнил о режиссёре Никите Михалкове.

Затем деятеля искусства оценила блестящая мысль. Он вспомнил, что к танцовщице не ровно дышит его наследник, не обаятельный Лука Затравкин, а другой — Дмитрий.

"Пусть женится на моем сыне! Он, правда, небогатый. Димочка её боготворит", — сказал живописец.

Анастасию Волочкову не смущает то, что её возлюбленные зарабатывают меньше чем она. Танцовщица признавалась, что может даже оплатить романтическое путешествие ухажёру.

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