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Автор Елена Былкина

Красавица-дочь Леонида Якубовича показала очаровательного бойфренда

Шоу-бизнес

Дочь Леонида Якубовича провела с молодым человеком романтический вечер на катке. Девушка показала статного и симпатичного бойфренда.

Варвара Якубович с друзьями
Варвара Якубович с друзьями

Наследница телеведущего Леонида Якубовича, которая предпочитает жить под псевдонимом Варвара Видо, отличается яркой внешностью и оригинальным мышлением.

Огненно-рыжая красавица опубликовала кадры с катка. Для катания на льду наследница Леонида Аркадьевича оделась в строгое двубортное пальто и "пацанскую" шапку. Наряд девушки целиком состоял из чёрных тонов. Варвару легко было спутать с парнем из-за отсутствия ярких красок в одежде.

"Теперь я умею кататься на коньках, но долго держать серьезное лицо всё еще не умею, как видите", — написала наследница звезды капитал-шоу "Поле чудес" под фото и видео.

Варвара сделала селфи в компании приятелей. На одном из фото запечатлён высокий молодой человек приятной наружности. Интернет-публика тут же решила, что это возлюбленный Варвары. Сама девушка предпочитает держать в тайне свои личные отношения.

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Варвара ЯКУБОВИЧ, как выглядит 21 летняя дочь ЛЕОНИДА ЯКУБОВИЧА сейчас
Автор: Елена Былкина
Темы леонид якубович
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