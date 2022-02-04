Красавица-дочь Леонида Якубовича показала очаровательного бойфренда

Дочь Леонида Якубовича провела с молодым человеком романтический вечер на катке. Девушка показала статного и симпатичного бойфренда.

Варвара Якубович с друзьями

Наследница телеведущего Леонида Якубовича, которая предпочитает жить под псевдонимом Варвара Видо, отличается яркой внешностью и оригинальным мышлением.

Огненно-рыжая красавица опубликовала кадры с катка. Для катания на льду наследница Леонида Аркадьевича оделась в строгое двубортное пальто и "пацанскую" шапку. Наряд девушки целиком состоял из чёрных тонов. Варвару легко было спутать с парнем из-за отсутствия ярких красок в одежде.

"Теперь я умею кататься на коньках, но долго держать серьезное лицо всё еще не умею, как видите", — написала наследница звезды капитал-шоу "Поле чудес" под фото и видео.

Варвара сделала селфи в компании приятелей. На одном из фото запечатлён высокий молодой человек приятной наружности. Интернет-публика тут же решила, что это возлюбленный Варвары. Сама девушка предпочитает держать в тайне свои личные отношения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.