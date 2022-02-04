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Автор Елена Былкина

Рынска оценила оправдания Шнурова из-за скандала с Собчак: "Сама такая"

Шоу-бизнес

Всеобщее осуждение заставило Сергея Шнурова искать оправдания своему выпаду в сторону Ксении Собчак. Журналистка Божена Рынска высказалась по поводу слов лидера группы "Ленинград".

Рынска оценила оправдания Шнурова из-за скандала с Собчак: "Сама такая"

Сергей Шнуров выждал некоторое время, когда шумиха вокруг его клипа "Шмарафон" уляжется и объяснил, почему выпустил такой оскорбительный клип по Ксению Собчак, с которой когда-то состоял в приятельских отношениях.

В своём новом посте Шнуров сыграл на чувстве классовой ненависти, объявив Собчак "инфодворянкой" и представительницей потомственной элиты, которой всё позволено. Музыкант объяснил, что всего лишь воспользовался против Ксении её же приёмами, которые признал мерзкими.

Светская обозревательница Божена Рынска оценила ответ основателя группы "Ленинрад".

"Ответ Шнура Собчак: "Говорю я ей про птичку, а она мне про пальто". Ему говорят, что обсуждать отцовство сына Ксении — мерзко, что это запрещённый приём, запрещённый даже несмотря на подлый поступок Ксении с Шамаловой, а Шнур отвечает "сама такая"", — написала Рынска в своём Telegram-канале.

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«Заткнись уже»: Собчак жёстко ответила Шнурову на клип «Шмарафон»
Автор: Елена Былкина
Темы сергей шнуров ксения собчак
Новости
Рынска оценила оправдания Шнурова из-за скандала с Собчак: "Сама такая"
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