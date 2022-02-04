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Автор Елена Былкина

Федосеевой-Шукшиной может грозить арест из-за выходки в шоу "Пусть говорят"

Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина рискует потерять право распоряжаться собственными финансами. Актрису могут привлечь к ответственности из-за иска Алибасова-младшего.

Федосеевой-Шукшиной может грозить арест из-за выходки в шоу "Пусть говорят"

Сын Бари Алибасова в ТВ-шоу предложил Лидии Николаевне выйти за него замуж, чтобы спасти 81-летнюю актрису от дома престарелых. Услышав такое предложение, у Лидии Николаевны сдали нервы. Она стала кричать на наследника своего экс-супруга.

"Вон отсюда, ты — подлец! — горячилась актриса. — Ты — мерзавец! Ты — мерзавец самый настоящий. Самый отвратительный из всех, кого я только знаю. И чтобы тебя на телевидении вообще не было!"

Актриса назвала Алибасова-младшего "убийцей своего отца".

Сын продюсера группы "На-На" покинул студию, однако приготовился мстить своей несостоявшейся мачехе. Он обратился за помощью к адвокату Александру Бенхину.

Юрист объяснил, что может грозить Федосеевой-Шукшиной за скандал на телевидении.

"После съёмок в "Пусть говорят" можно говорить о статье 5.61 Кодекса административных правонарушений РФ "Оскорбление", то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, — цитирует слова Бенхина издание "Собеседник". — В соответствии с кодексом это влечёт наложение штрафа. Штраф за оскорбление в публичном выступлении, как это сделала Лидия Николаевна, весьма суровое: от 30 до 50 тысяч рублей".

Если народная артистка РСФСР откажется добровольно выплачивать сумму штрафа Алибасову-младшему, то ей грозит арест всех банковских счетов. Ей запретят также выезд за границу, и она не сможет посещать свою квартиру в Финляндии.

Бенхин отмечает, что пока Бари-младший не подал иск на Федосееву-Шукшину, но он может это сделать в скором времени.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Темы александр бенхин лидия федосеева-шукшина
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