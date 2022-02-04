Шнуров оправдался за нападки на Собчак: "Это правда мерзко"

Клип группы "Ленинград" про Ксению Собчак резко осудили в обществе. Когда страсти улеглись, Сергей Шнуров объяснил, почему обрушился на свою бывшую подругу.

Музыкант признался, что его раздражают такие, как Ксения Собчак, так как она оскорбляет других.

"Инфодворяне. Как бы потомственная, как бы интеллигенция. Им всё позволено", — написал Шнуров в своём Instagram-аккаунте.

Лидер группы "Ленинград" отметил, что всего лишь воспользовался её же "журналистскими" приемами.

"Я ей показал её саму. Её же оружие, её метод. В гротескном фокусе оказалось её подлинное отношение к простым людям. К неровне. Не стесняясь ничего. Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры, Ксения Анатольевна", — обращается к журналистке шоумен.

Шнуров припомнил Собчак, как она залезла в шкаф к Анастасии Волочковой, вырвала телефон у Любови Успенской.

"Потому что, это правда мерзко", — считает певец.

Шнуров упрекает бывшую подругу в интеллигентном хамстве и неприкрытом отвращении к людям, которые не входят в её сословие.

"Тут-то мы с вами, Ксения, сильно по разную сторону баррикад", — заключил артист.

Ранее разразился скандал по поводу песни группы "Ленинград" "Шмарафон". В композиции делались намёки на то, что Собчак родила сына от бывшего бойфренда Сергей Капкова. В песне журналистку называли клячей. Клип исчез с канала Шнурова на следующий день после публикации, однако копии видео быстро распространились в Сети.

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