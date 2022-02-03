Действительно ли токсины "омикрона" оседают на одежде?

Блогер Рита Дакота постирала одежду, с которой тёмными потоками начали стекать токсины "омикрона". В Сети предложили сжигать одежду, в которой разгуливал больной COVID-19.

Чрезмерно впечатлительные люди пытаются заметить токсины, которые оставляет после себя штамм COVID-19 "омикрон".

Панике поддалась блогер Рита Дакота. Она уверена, что её одежда впитала токсины от "омикрона", поэтому вода стала коричневой после стирки.

Медики признают, что при попадании в клетку любой вирус начинает выделять токсины, которые отравляют организм, однако стирка — не тот метод, который позволяет с ними бороться.

Врач-терапевт Алексей Водовозов объяснил, что попытки увидеть токсины не имеют никакого смысла.

""Шлаки" и "токсины", от которых предлагают чиститься в альтернативной медицине, — это несуществующая угроза, и никто никогда их не видел. Им не даётся чёткого определения, их невозможно засечь даже при помощи лабораторных устройств последнего поколения, их не видно ни в оптические, ни в электронные микроскопы", — отметил медик.

Истерию с токсинами прокомментировала Ксения Собчак.

"Токсины — это очень странный предмет… Всякая вещь или есть или нет", — написала журналистка в своём ТГ-канале.

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