EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Действительно ли токсины "омикрона" оседают на одежде?

Шоу-бизнес

Блогер Рита Дакота постирала одежду, с которой тёмными потоками начали стекать токсины "омикрона". В Сети предложили сжигать одежду, в которой разгуливал больной COVID-19.

Действительно ли токсины "омикрона" оседают на одежде?

Чрезмерно впечатлительные люди пытаются заметить токсины, которые оставляет после себя штамм COVID-19 "омикрон".

Панике поддалась блогер Рита Дакота. Она уверена, что её одежда впитала токсины от "омикрона", поэтому вода стала коричневой после стирки.

Медики признают, что при попадании в клетку любой вирус начинает выделять токсины, которые отравляют организм, однако стирка — не тот метод, который позволяет с ними бороться.

Врач-терапевт Алексей Водовозов объяснил, что попытки увидеть токсины не имеют никакого смысла.

""Шлаки" и "токсины", от которых предлагают чиститься в альтернативной медицине, — это несуществующая угроза, и никто никогда их не видел. Им не даётся чёткого определения, их невозможно засечь даже при помощи лабораторных устройств последнего поколения, их не видно ни в оптические, ни в электронные микроскопы", — отметил медик.

Истерию с токсинами прокомментировала Ксения Собчак.

"Токсины — это очень странный предмет… Всякая вещь или есть или нет", — написала журналистка в своём ТГ-канале.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Чем опасен "омикрон"? 10 вопросов о новом штамме коронавируса
Автор: Елена Былкина
Темы covid-19 рита дакота
Новости
Названа стоимость олимпийских медалей в рублях
Экс-глава МВД Украины назвал дату окончания эскалации вокруг страны
Действительно ли токсины "омикрона" оседают на одежде?
В Крыму обвинили Пентагон в "пустой болтовне" о фейковом видео России
Президент Аргентины Фернандес заявил о долге страны перед РФ
Медик из США: "омикроном" заболевают через 45 дней после перенесённого COVID-19
Карина Добротворская станет женой бывшего советника Тони Блэра
Сенатор Климов назвал провокацией поставки Турцией оружия Украине
CBS: США начали переброску военных в Европу
Андрей Малахов показал атлетическую фигуру: "Я в cпортзале 6 раз в неделю!"
Последние материалы
Названа стоимость олимпийских медалей в рублях
Экс-глава МВД Украины назвал дату окончания эскалации вокруг страны
Действительно ли токсины "омикрона" оседают на одежде?
В Крыму обвинили Пентагон в "пустой болтовне" о фейковом видео России
Президент Аргентины Фернандес заявил о долге страны перед РФ
Медик из США: "омикроном" заболевают через 45 дней после перенесённого COVID-19
Карина Добротворская станет женой бывшего советника Тони Блэра
Сенатор Климов назвал провокацией поставки Турцией оружия Украине
CBS: США начали переброску военных в Европу
Андрей Малахов показал атлетическую фигуру: "Я в cпортзале 6 раз в неделю!"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Боится ли Путин Кадырова, рассказали в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, боится ли президент РФ Владимир Путин главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Боится ли Путин Кадырова, рассказали в Кремле
Леонид Якубович впервые вывел в свет свою скрытную супругу
Шоу-бизнес
Леонид Якубович впервые вывел в свет свою скрытную супругу
Мир. Новости мира
Белоруссия опубликовала снимок украинского беспилотника: "Киев следит за нами?"
Экономика и бизнес
"Мы не поняли, за что?!": Литву возмутил ответ Белоруссии на санкции
Василий Амирджанов В фото на фоне храмов усмотрели угрозу государственности Василий Амирджанов Александр Артамонов Приказано бояться: правда и ложь об украинском оружии Александр Артамонов Усам Оздемиров Санкции бьют по Западу бумерангом и учат сговорчивости Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Кадыров о встрече с Путиным: "Президент, как всегда, поддержал нас"
Мир. Новости мира
Это крах НАТО: Кедми назвал срок военно-технического ответа США
Сможет ли НАТО "сломать" Россию в случае войны, ответили на Украине
Мир. Новости мира
Сможет ли НАТО "сломать" Россию в случае войны, ответили на Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников