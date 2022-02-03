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Автор Елена Былкина

Лепс объяснил своё возмутительное поведение на сцене: "Сморкался перед публикой"

Шоу-бизнес

Григорий Лепс, который вёл себя на сцене неподобающим образом, нашёл оправдание своим непонятным поступкам.

Лепс объяснил своё возмутительное поведение на сцене: "Сморкался перед публикой"

Публика, которая привыкла, что артисты ведут себя на концертах чинно и благородно, не оценила чрезмерно развязного поведения Григория Лепса на сцене.

"Исполнитель сморкался перед публикой, закурил сигарету, а затем начал чистить обувь на глазах аудитории", — сообщает портал POPCAKE.

"А зачем ему держать всё в себе?!" — защищают артиста поклонники, для которых каждый, даже самый хулиганский, жест Лепса дорог и любим.

Лепс всё же оправдался перед аудиторией. Певец, который переживает не самый простой период своей жизни, объяснил своё необычное поведение болезнью.

"Спасибо, Кемерово! Приболел немного, температура 38,2, но всё же концерт состоялся. Надеемся, вам понравилось", — написал исполнитель хита "Рюмка водки на столе" в своём Instagram-аккаунте.

59-летний Григорий Лепс активно включился в работу, несмотря на личную драму. В конце прошлого года певец развёлся с женой Анной Шаплыковой после двадцати лет брака.

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Автор: Елена Былкина
Темы григорий лепс
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