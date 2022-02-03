Сафронов объяснил, почему коллеги Куравлёва проигнорировали похороны артиста

Поклонники Леонида Куравлёва возмущены тем, что церемония прощания с великим артистом прошла скромно и безлюдно. Никас Сафронов рассказал, почему так произошло.

Художник уверен, что родственники Куравлёва сами виноваты в том, что не оповестили коллег артиста о месте и времени прощания со звездой советского кинематографа.

"Не было никакой точной информации о времени и месте похорон", — цитирует слова живописца издание "Собеседеник".

Сафронов рассказал о путанице, так как в Сети появлялись противоречивые сведения о том, где и когда будут прощаться со звездой фильма "Афоня".

"Кто-то из моих знакомых говорил, что читал в Интернете — прощание состоится в Доме кино, кто-то — что в морге при больнице. Была путаница и с датой — называли и 1, и 2 февраля", — отметил деятель искусства.

Сафронов объяснил, что дозвониться до родственников Куравлёва ему не удалось.

"На мои звонки никто не отвечал. Думаю, что не только я, многие оказались в такой же ситуации. И, возможно, именно поэтому проститься с актёром пришло не так много людей", — нашёл логическое объяснение тому, что на церемонии прощания с актёром было так мало кинематографистов и других известных людей.

Выяснить информацию о проведении гражданской панихиды удалось Дмитрию Харатьяну, Сергею Степанченко и Евгению Герасимову. Они пришли отдать дань памяти выдающемуся коллеге. Сведения о панихиде без труда нашли представители СМИ. На церемонию пришла большая толпа журналистов, которым почти не у кого было брать интервью.

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