EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Сафронов объяснил, почему коллеги Куравлёва проигнорировали похороны артиста

Шоу-бизнес

Поклонники Леонида Куравлёва возмущены тем, что церемония прощания с великим артистом прошла скромно и безлюдно. Никас Сафронов рассказал, почему так произошло.

Сафронов объяснил, почему коллеги Куравлёва проигнорировали похороны артиста

Художник уверен, что родственники Куравлёва сами виноваты в том, что не оповестили коллег артиста о месте и времени прощания со звездой советского кинематографа.

"Не было никакой точной информации о времени и месте похорон", — цитирует слова живописца издание "Собеседеник".

Сафронов рассказал о путанице, так как в Сети появлялись противоречивые сведения о том, где и когда будут прощаться со звездой фильма "Афоня".

"Кто-то из моих знакомых говорил, что читал в Интернете — прощание состоится в Доме кино, кто-то — что в морге при больнице. Была путаница и с датой — называли и 1, и 2 февраля", — отметил деятель искусства.

Сафронов объяснил, что дозвониться до родственников Куравлёва ему не удалось.

"На мои звонки никто не отвечал. Думаю, что не только я, многие оказались в такой же ситуации. И, возможно, именно поэтому проститься с актёром пришло не так много людей", — нашёл логическое объяснение тому, что на церемонии прощания с актёром было так мало кинематографистов и других известных людей.

Выяснить информацию о проведении гражданской панихиды удалось Дмитрию Харатьяну, Сергею Степанченко и Евгению Герасимову. Они пришли отдать дань памяти выдающемуся коллеге. Сведения о панихиде без труда нашли представители СМИ. На церемонию пришла большая толпа журналистов, которым почти не у кого было брать интервью. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Прощание с Леонидом Куравлевым(фото и видео)
Автор: Елена Былкина
Темы
Новости
Врач Мясников раскритиковал детскую вакцинацию как способ побороть пандемию
На Земле началась новая магнитная буря
Сафронов объяснил, почему коллеги Куравлёва проигнорировали похороны артиста
Эстония решила ввести санкции против транзита нефти из Белоруссии
Провизор предупредила об облысении из-за приёма витаминов
Чем будет заниматься Поклонская в Россотрудничестве, рассказали в Кремле
Запашный рассказал о повадках тигров: "Умнее кошки, но глупее собаки"
Заммэра Москвы: Около 800 тыс. консультаций провели специалисты МБМ за 10 лет
Пугачёва показала шикарный завтрак дочери и сына
Учёные: заразиться "омикроном" от носителя без маски можно за 15 минут
Последние материалы
Генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин обсудил с главой Калмыкии развитие электросетевого комплекса региона
Могла, но не захотела: Россию обвинили в европейской драме
Провизор предупредила об облысении из-за приёма витаминов
Эстония решила ввести санкции против транзита нефти из Белоруссии
Санкции бьют по Западу бумерангом и учат сговорчивости
Визит Шольца к Путину рассердит Вашингтон и Киев
Чем будет заниматься Поклонская в Россотрудничестве, рассказали в Кремле
Запашный рассказал о повадках тигров: "Умнее кошки, но глупее собаки"
Заммэра Москвы: Около 800 тыс. консультаций провели специалисты МБМ за 10 лет
В США наметился раскол из-за ситуации вокруг Украины
Популярное
Здоровье
Мясников объяснил, как нельзя лечить "омикрон": "Ни в коем случае!"

Доктор Мясников предостерёг интернет-аудиторию от роковых ошибок при лечении "омикрона". Медик рассказал о летальных исходах из-за подбора "убийственных" препаратов.

Мясников объяснил, как нельзя лечить "омикрон": "Ни в коем случае!"
Астролог объяснил, к чему упал крест с Софийского собора в Киеве
Непознанное и необъяснимое
Астролог объяснил, к чему упал крест с Софийского собора в Киеве
Мир. Новости мира
Генерал ВСУ Кривонос сообщил, что украинская армия терпит катастрофу
Мир. Новости мира
Эксперт назвал вылет трёх американских "самолётов Судного дня" сигналом РФ
Александр Артамонов Приказано бояться: правда и ложь об украинском оружии Александр Артамонов Усам Оздемиров Санкции бьют по Западу бумерангом и учат сговорчивости Усам Оздемиров Любовь Степушова Визит Шольца к Путину рассердит Вашингтон и Киев Любовь Степушова
Здоровье
Мясников объяснил, когда нужно принимать кроворазжижающие препараты при COVID
Шоу-бизнес
Предполагаемые сыновья Абдулова прошли ДНК-тест
Война с Китаем и разрушенная Сибирь: пророчество индийской ясновидящей
Интересные Новости
Война с Китаем и разрушенная Сибирь: пророчество индийской ясновидящей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников