Владимир Киселев рассказал, откуда возникло название группы "Земляне"

Барабанщик советской и российской рок-группы "Земляне" Владимир Киселев рассказал, почему музыкальный коллектив называется именно так и объяснил, почему все остальные "Земляне" не имеют к их творчеству никакого отношения.

Так, во время пресс-ланча с журналистами музыкант рассказал, что впервые наткнулся на данное наименование группы еще в далеких 60-х годах. В дальнейшем, как подчеркнул Киселев, громкое название встречалось ему неоднократно. В попытке избежать инсинуаций и недопонимания в будущем, отец-основатель коллектива объяснил, почему другие люди часто используют это название для продвижения собственных проектов как в музыке, так и в других сферах жизни.

По воспоминаниям Киселева, когда "Земляне" только начали свой творческий путь и выступали на уровне местных ДК, в Ленинграде существовал большой спрос на подобные говорящие название — были и "Аргонавты", и "Горожане", и прочие. Кроме того, как признается артист, в 1978 году, когда название группы было зарегистрировано официально, по всей стране насчитывалось до 700 наименований с использованием этого слова.

При этом музыкант отметил, что в те времена рок-музыканты не пытались присвоить себе название "Землян" со злым умыслом или из-за какой-то выгоды. А вот сегодня, посетовал Киселёв, правоохранительным органам стоило бы обратить внимание на некоторых недобросовестных исполнителей и организации. Например, музыкант рассказал, что его тревожит работа одного из детско-юношеских центров на окраине Москвы, который носит название рок-группы.

"Хочется узнать, а что вы делаете? Ни одной песни не написали, ни одного концерта не сделали. Что могут дядьки делать с маленькими детьми?", — задался вопросом исполнитель.

В завершение пресс-ланча барабанщик подчеркнул, что в России часто возникают ситуации, когда люди пытаются присвоить себе то, что им не принадлежит. По словам музыканта, сейчас такая ситуация складывается с вокруг исполнителей, которые уже покинули музыкальный коллектив "Землян", но всё еще пытаются пользоваться популярностью бренда для получения личной выгоды.