Названо имя бойфренда Светланы Лободы: "Оплачивает любые капризы"

Певица Светлана Лобода выбрала себе достойного жениха. Возлюбленный певицы богат, успешен и известен. Он купает артистку в деньгах.

Как сообщает "Комсомольская правда", Светлана Лобода состоит в отношениях с украинским миллиардером Артуром Гранцем.

Певицу заметили в компании предпринимателя весной 2021. Мужчина праздновал свой 50-летний юбилей на Кипре.

Гранц известен как хозяин сети магазинов duty-free в аэропортах Украины, Армении, Белоруссии и Грузии. Его бизнес связан также с оптовой торговлей сельскохозяйственной и нефтехимической продукцией. Он возглавляет сеть ювелирных магазинов Ziko. Миллиардер издаёт журнал "Forbes Украина".

По слухам, Гранц презентовал Лободе кольцо с внушительным бриллиантом за полтора миллиона долларов. В 2022 году бизнесмен оплатил исполнительнице хита "Твои глаза" шикарный отдых в Арабских Эмиратах, стоимостью 15 млн рублей. Праздник в ОАЭ закончился салютом с признанием мерцающим текстом: "Я люблю тебя".

"Поговаривают, Гранц оплачивает любые капризы звезды и буквально купает её в деньгах. Возит артистку на праздники к влиятельным друзьям. Считается, что благодаря его поддержке Светлана чувствует себя уверенно в материальном плане даже в непростое для музыкантов время пандемии", — сообщает "КП".

Миллиардер хорош во всех отношениях, однако, по общеизвестной информации, давно состоит в браке. У него подрастают дети. Есть версия, что Гранц не разводится с супругой, потому что на неё оформлена часть его активов.

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