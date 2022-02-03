Симоньян рассказала, почему не собирается смотреть Олимпиаду

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила, почему Олимпиада вызывает в ней негативные эмоции.

В день открытия Олимпийских игр в Пекине Маргарита Симоньян подметила, как быстро летит время.

"Кажется, совсем недавно мы зажигали огонь в Сочи", — написала журналистка в своём Instagram-аккаунте.

Телеведущая не может забыть инцидент с проигрышем Дины Авериной, которой в итоге досталась только серебряная медаль.

"После Токио, когда наших девочек-гимнасток позорно засудили, я больше Олимпиаду не смотрю", — отметила Маргарита.

Глава RT при этом обещала болеть за российских спортсменов независимо от того, под каким флагом они соревнуются.

"Желаю нашим удачи и блестящих побед. Россия, вперёд! А вы будете смотреть Олимпиаду?" — поинтересовалась Симоньян у подписчиков.

Фолловеры поделились своим мнением на этот счёт.

"Смотреть буду, чтобы ещё раз убедиться, что наши лучшие!!!"; "Буду! Хотя и знаю, что наших будут пытаться засудить. Но уверенно, что наши ребята лучшие"; "Дааа. Смотреть и посылать хорошую энергетику им", — писали в Сети.

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