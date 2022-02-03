Не успели отгреметь слухи о том, что Юлия Барановская закрутила Роман с Григорием Лепсом, как теперь телеведущую заподозрили в беременности от Игоря Николаева.
Блогер Елена Миро иронично назвала Юлию Барановскую "роковухой". Светский обозреватель удивляется, как многодетной матери, как она выразилась, "не первой свежести" удаётся так виртуозно сводить мужчин с ума.
В глазах публики экс-супруга Андрея Аршавина превратилась в этакую охотницу за состоятельными и известными мужчинами. В разное время Барановской приписывали романы с Александром Васильевым и Александром Гордоном. Сама телеведущая отрицает подобные слухи.
Супругу Игоря Николаева Юлию Проскурякову неприятно удивили новости СМИ. Она опубликовала в своём Instagram-аккаунте искромётный заголовок.
"Юлия Барановская объяснила, почему беременность от Игоря Николаева стала для неё потрясением", — гласил интригующий заголовок.
Супруга Николаева прокомментировала ошеломляющую новость.
"Коротко о нашей прессе… Свежие новости на сегодня. Ну, что сказать. Это шедеврально! Поздравляю @baranovskaya_tv с беременностью, и рубашка голубая, Вам очень к лицу. Юль, надеюсь Вы в курсе, что беременны от моего мужа? Спасибо! Занавес!" — написала певица.
Примечательно, что в новости стоит фото Юлии Проскуряковой, так что можно понять, что СМИ имели в виду именно законную супругу композитора.
Подписчики певицы повысили градус абсурда в новости.
"Или Юля Проскурякова беременна от Юлии Барановской":
"Следующая статья расскажет, как Юлия Барановская сделала пластику, чтобы быть похожей на Юлию Проскурякову", — писали фолловеры.
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