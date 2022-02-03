Проскурякова обратилась к Барановской: "Поздравляю с беременностью"

Не успели отгреметь слухи о том, что Юлия Барановская закрутила Роман с Григорием Лепсом, как теперь телеведущую заподозрили в беременности от Игоря Николаева.

Блогер Елена Миро иронично назвала Юлию Барановскую "роковухой". Светский обозреватель удивляется, как многодетной матери, как она выразилась, "не первой свежести" удаётся так виртуозно сводить мужчин с ума.

В глазах публики экс-супруга Андрея Аршавина превратилась в этакую охотницу за состоятельными и известными мужчинами. В разное время Барановской приписывали романы с Александром Васильевым и Александром Гордоном. Сама телеведущая отрицает подобные слухи.

Супругу Игоря Николаева Юлию Проскурякову неприятно удивили новости СМИ. Она опубликовала в своём Instagram-аккаунте искромётный заголовок.

"Юлия Барановская объяснила, почему беременность от Игоря Николаева стала для неё потрясением", — гласил интригующий заголовок.

Супруга Николаева прокомментировала ошеломляющую новость.

"Коротко о нашей прессе… Свежие новости на сегодня. Ну, что сказать. Это шедеврально! Поздравляю @baranovskaya_tv с беременностью, и рубашка голубая, Вам очень к лицу. Юль, надеюсь Вы в курсе, что беременны от моего мужа? Спасибо! Занавес!" — написала певица.

Примечательно, что в новости стоит фото Юлии Проскуряковой, так что можно понять, что СМИ имели в виду именно законную супругу композитора.

Подписчики певицы повысили градус абсурда в новости.

"Или Юля Проскурякова беременна от Юлии Барановской": "Следующая статья расскажет, как Юлия Барановская сделала пластику, чтобы быть похожей на Юлию Проскурякову", — писали фолловеры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.