Собчак поздравила Канделаки с карьерным взлётом. Лучше б просто плюнула

Журналистка Ксения Собчак сообщила об очередном карьерном прорыве телеведущей Тины Канделаки: её назначают гендиректором канала ТНТ.

В своём ТГ-канале вездесущая несостоявшаяся политик поздравила "дорогую подругу" с новой должностью. Но — в собственной манере:

К слову, "нежная дружба" двух медийных бизнес-леди уже неоднократно принимала форму громких скандалов. То Тина Гивиевна компромат "выронит" на Ксению Анатольевну, то "Кровавая барыня" ушат помоев на телезвезду выльет… А ведь когда-то и вправду подругами были:

Собчак и Канделаки поцеловались и обменялись любезностями