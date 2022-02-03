Журналистка Ксения Собчак сообщила об очередном карьерном прорыве телеведущей Тины Канделаки: её назначают гендиректором канала ТНТ.
В своём ТГ-канале вездесущая несостоявшаяся политик поздравила "дорогую подругу" с новой должностью. Но — в собственной манере:
К слову, "нежная дружба" двух медийных бизнес-леди уже неоднократно принимала форму громких скандалов. То Тина Гивиевна компромат "выронит" на Ксению Анатольевну, то "Кровавая барыня" ушат помоев на телезвезду выльет… А ведь когда-то и вправду подругами были:
Собчак и Канделаки поцеловались и обменялись любезностями
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