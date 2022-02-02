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Автор Елена Былкина

Предполагаемые сыновья Абдулова прошли ДНК-тест

Шоу-бизнес

Выяснилось, чем закончилась история с фотографией мальчика в кармане пиджака Александра Абдулова. Родственники артиста были разочарованы, увидев возможных наследников Абдулова.

Предполагаемый сын Абдулова Александр Коваль
Предполагаемый сын Абдулова Александр Коваль

Сами родственники народного артиста РСФСР инициировали поиск возможного сына Абдулова, основываясь лишь на фото, найденном в пиджаке актёра. На снимке был запечатлён мальчик, а на обратной стороне фотокарточки была надпись: "Саша, это твой сын, Оля".

Человек с фото быстро отыскался. Им оказался 34-летний актёр Александр Коваль. Другой предполагаемый наследник Абдулова по имени Сергей Шиподько тоже пришёл в студию программы "Пусть говорят".

Племяннице Абдулова Ирине возможные внебрачные дети пришлись не по душе. Она предположила, что Шиподько под париком скрывает лысину. Накладные волосы мужчине, возможно, понадобились для того, чтобы хоть как-то походить на предполагаемого знаменитого отца.

"Вы вот ни ростом, ни лицом не вышли. Можно попросить открыть лобную часть", — обратилась Ирина к Сергею в программе "Пусть говорят".

Сергей не отреагировал на просьбу предполагаемой родственницы. Другой возможный наследник актёра Александр Коваль хранил молчание.

Чтобы выяснить правду и понять, являются ли Сергей и Александр сыновьями Абдулова, на ДНК-тест взяли шаль мамы актёра и одежду актёра. В конце программы специалист объявил результаты ДНК-теста: "Коваль и Шиподько не являются родственниками".

Точка в этой истории ещё не поставлена, так как предстоит еще сравнить биологические материалы мужчин с образцами ДНК самого Абдулова.

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Внебрачный сын Абдулова рассказал о предстоящем тесте ДНК
Автор: Елена Былкина
Темы александр абдулов
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