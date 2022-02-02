Рынска ждёт, что Виторган вызовет Шнурова на дуэль: "В рыло прилетит перчатка"

Светский обозреватель Божена Рынска уверена, что Виторган "отгрузит Шнуру в рыло за оскорбление ребёнка и отцовства".

Журналистка раскритиковала лидера группы "Ленинград" за то, что тот сделал объектом для сведения счётов с экс-подругой пятилетнего сына Ксении Собчак. В своём новом клипе "Шмаровоз" звучат слова о том, что мальчик Платон якобы похож на прежнего возлюбленного Собчак Сергея Капкова.

"Опустившийся Шнур шутканул про сына Собчак и Виторгана. Очень ослоумно, достойно, благородно — бить по детям, всё как мы любим", — написала Рынска в своём Telegram-канале.

Божена отмечает, что Виторган уже в истории с Богомоловым показал себя, как бретёр и мужик. Вероятно, она имеет в виду слухи о драке экс-супруга Собчак с режиссёром. Сам актёр уверяет, что не бил театрального деятеля. Тем не менее, светский обозреватель считает, что дело не закончится словесной перебранкой.

"Надеемся, за ним не заржавеет отгрузить Шнуру в рыло за оскорбление ребёнка и отцовства. Есть проступки, за которые вызывают на дуэль. Тут задета честь и Собчак, и Виторгана. Ждём публичного вызова на дуэль. Или на драку до первой крови. И пусть в рыло Шнура прилетит перчатка, мы с удовольствием этот полёт опубликуем в Инстаграм", — предвкушает зрелищный бой Рынска.

Ранее Виторган резко отчитал Шнурова за его оскорбительный клип, в котором он намекает, что Собчак якобы нагуляла ребёнка от своего бывшего бойфренда. Актёр упрекнул музыканта за вырождение и посоветовал ему стареть с достоинством.

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