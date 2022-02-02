EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Рынска ждёт, что Виторган вызовет Шнурова на дуэль: "В рыло прилетит перчатка"

Шоу-бизнес

Светский обозреватель Божена Рынска уверена, что Виторган "отгрузит Шнуру в рыло за оскорбление ребёнка и отцовства".

Рынска ждёт, что Виторган вызовет Шнурова на дуэль: "В рыло прилетит перчатка"

Журналистка раскритиковала лидера группы "Ленинград" за то, что тот сделал объектом для сведения счётов с экс-подругой пятилетнего сына Ксении Собчак. В своём новом клипе "Шмаровоз" звучат слова о том, что мальчик Платон якобы похож на прежнего возлюбленного Собчак Сергея Капкова.

"Опустившийся Шнур шутканул про сына Собчак и Виторгана. Очень ослоумно, достойно, благородно — бить по детям, всё как мы любим", — написала Рынска в своём Telegram-канале.

Божена отмечает, что Виторган уже в истории с Богомоловым показал себя, как бретёр и мужик. Вероятно, она имеет в виду слухи о драке экс-супруга Собчак с режиссёром. Сам актёр уверяет, что не бил театрального деятеля. Тем не менее, светский обозреватель считает, что дело не закончится словесной перебранкой.

"Надеемся, за ним не заржавеет отгрузить Шнуру в рыло за оскорбление ребёнка и отцовства. Есть проступки, за которые вызывают на дуэль. Тут задета честь и Собчак, и Виторгана. Ждём публичного вызова на дуэль. Или на драку до первой крови. И пусть в рыло Шнура прилетит перчатка, мы с удовольствием этот полёт опубликуем в Инстаграм", — предвкушает зрелищный бой Рынска.

Ранее Виторган резко отчитал Шнурова за его оскорбительный клип, в котором он намекает, что Собчак якобы нагуляла ребёнка от своего бывшего бойфренда. Актёр упрекнул музыканта за вырождение и посоветовал ему стареть с достоинством.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В ответ на оскорбительный клип группы «Ленинград» Ксения Собчак обозвала Шнура опущенным ЗОЖником
Автор: Елена Былкина
Темы сергей шнуров ксения собчак максим виторган
Новости
Политолог объяснил, почему проблему преемника Путина нужно решить до 2030 года
Мишустин назвал условия приостановки плановой медпомощи из-за COVID-19
Рынска ждёт, что Виторган вызовет Шнурова на дуэль: "В рыло прилетит перчатка"
Эксперт оценил данные "Страна.ua" о покупке Украиной российского газа у Венгрии
Депутат Хамзаев поддержал идею высылки из РФ торговцев поддельным алкоголем
"На крыльях песни": музыка немецкого романтизма в Московской Консерватории
Число госпитализаций больных COVID-19 в Москве выросло за неделю на 40%
В России признали террористическим движение "Колумбайн"*
Эксперт о том, почему Британия всё больше раздражает Германию и Францию
Богомолов увидел в Шнурове Шарикова из "Собачьего сердца"
Последние материалы
Покупка подержанного авто: на что надо обращать внимание
"На крыльях песни": музыка немецкого романтизма в Московской Консерватории
Число госпитализаций больных COVID-19 в Москве выросло за неделю на 40%
В России признали террористическим движение "Колумбайн"*
Богомолов увидел в Шнурове Шарикова из "Собачьего сердца"
Эксперт о том, почему Британия всё больше раздражает Германию и Францию
Парапсихолог объяснил, как правильно загадывать желание второго февраля
Эксперт назвал вылет трёх американских "самолётов Судного дня" сигналом РФ
Зеленский объяснил поставки оружия на Украину Западом
Китай поддерживает требование РФ о гарантиях безопасности, заявил Ушаков
Популярное
Мир. Новости мира
WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности

США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.

WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности
Премьер Великобритании оконфузился на встрече с президентом Украины
Мир. Новости мира
Премьер Великобритании оконфузился на встрече с президентом Украины
Шоу-бизнес
Коллеги Куравлёва проигнорировали церемонию прощания с артистом
Здоровье
Медики выявили категорию людей, которым грозит "тяжёлый омикрон"
Юрий Носовский Территориальная оборона "Незалежной" — это путь к махновщине XXI века Юрий Носовский Любовь Степушова Почему Бразилия стала важным игроком украинских событий Любовь Степушова Усам Оздемиров Вторжения не будет — на горе англосаксам Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
В Канаде объяснили, как Путин "устроил" протесты дальнобойщиков
Общество
Запашный высказался об инциденте с ребёнком в вольере у медведя
Почему Бразилия стала важным игроком украинских событий
Южная Америка
Почему Бразилия стала важным игроком украинских событий
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников