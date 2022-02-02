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Автор Елена Былкина

Меладзе поссорился с женой из-за мытья посуды: "Мне вчера рукоплескал зал!"

Шоу-бизнес

С тех пор как у Валерия Меладзе родился ребёнок, певец с женой Альбиной Джанабаевой погрязли в бытовых проблемах. На этой почве в семье произошёл конфликт.

Меладзе поссорился с женой из-за мытья посуды: "Мне вчера рукоплескал зал!"

Валерий Меладзе раньше показывал, как изменилась его жизнь с рождением шестого ребёнка. Девочку нарекли красивым именем Агата.

Исполнитель хита "Небеса обетованные" взял на себя часть работы по дому. Певец, который жаловался на безденежье в связи с пандемией, оказался у раковины.

Артист старательно мыл посуду. Джанабаева протянула мужу чашку и попросила её тоже помыть. Тут терпение у Валерия Шотаевича кончается нервы и он начинает показывать, кто в доме хозяин.

— А ты ничего не попутала? Я звезда! Мне вчера рукоплескал зал, а ты говоришь помой посуду, — возмущается певец

— Чашку помой пожалуйста, — повторяет Альбина вкрадчиво, но в её голосе слышится угроза.

От обиды Меладзе всхлипнул, утёр слёзы полотенцем и продолжил мыть посуду.

Видео с семейными разборками артист опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

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Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева с новорожденной дочерью Агатой
Автор: Елена Былкина
Темы валерий меладзе
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