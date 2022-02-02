Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин вспомнил, как Борис Березовский сменил веру и поплатился за переход в Православие.
Андрей Разин напомнил, что он в конце 90-х годов был начальником штаба Бориса Березовского на выборах в Государственную Думу. Он предложил своему соратнику стать православным человеком, чтобы привлечь на свою сторону электорат.
"И тогда, чтобы победить его соперника-коммуниста, я посоветовал ему сменить веру. И вот, в селе Барсуки Ставропольского края я стал крёстным отцом Бориса Абрамовича", — написал Разин в своём Instagram.
Такой шаг Бориса Абрамовича вызвал недовольство израильской диаспоры. Политического деятеля лишили гражданства Израиля.
"Мне приятно, что его родственники позвонили мне, когда он умер и сказали, что они хотят, чтобы его похоронили по православным канонам. Они выслали самолёт за батюшкой, который его крестил и он его отпел", — рассказал шоумен.
Подписчики поблагодарили продюсера за познавательную публикацию.
"Вот это тема, реально не знал её, спасибо большое, Андрей, за информацию и за то, что поделился ею!!! Очень интересный пост, спасибо, от души!!!" — писали фолловеры под постом Разина.
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