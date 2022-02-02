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Автор Елена Былкина

Дмитрий Нагиев сделал странное признание: "Уж не проститутка ли я?"

Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев, который недавно искал хорошего венеролога, всерьёз забеспокоился о своём состоянии.

Дмитрий Нагиев сделал странное признание: "Уж не проститутка ли я?"

Харизматичный артист, исследуя собственную личность, пришёл к парадоксальным выводом.

Телеведущий, который признан самым сексуальным мужчиной страны, не отрицает своей любвеобильности.

Нагиев был женат всего раз на радиоведущей Алисе Шер, которая родила ему наследника Кирилла. Дмитрию приписывали романы с Ларисой Гузеевой, Анной Самохиной, Марией Горбань. Звезда ТВ поддерживает свой имидж супер-мачо, однако он находит в этом что-то ненормальное.

По слухам у Нагиева есть ещё внебрачные дети — сын Марк от Наталии Коваленко и дочь Мира от Анны Спектор из Москвы.

Анализируя всё, что о нём говорят, шоумен задался интересным вопросом.

"Я думаю "Уж не проститутка ли я"? Это беда моей жизни. Мне просто нравятся женщины, что мне делать. Я сейчас, может быть, в клинику лягу", — цитирует слова артиста Пятый канал.

Ранее телеведущий озадачил публику, признавшись, что ему понадобилась помощь венеролога.

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Гузеева жжет. Нагиев - мой мальчик.
Автор: Елена Былкина
Темы лариса гузеева дмитрий нагиев
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