Дмитрий Нагиев, который недавно искал хорошего венеролога, всерьёз забеспокоился о своём состоянии.
Харизматичный артист, исследуя собственную личность, пришёл к парадоксальным выводом.
Телеведущий, который признан самым сексуальным мужчиной страны, не отрицает своей любвеобильности.
Нагиев был женат всего раз на радиоведущей Алисе Шер, которая родила ему наследника Кирилла. Дмитрию приписывали романы с Ларисой Гузеевой, Анной Самохиной, Марией Горбань. Звезда ТВ поддерживает свой имидж супер-мачо, однако он находит в этом что-то ненормальное.
По слухам у Нагиева есть ещё внебрачные дети — сын Марк от Наталии Коваленко и дочь Мира от Анны Спектор из Москвы.
Анализируя всё, что о нём говорят, шоумен задался интересным вопросом.
"Я думаю "Уж не проститутка ли я"? Это беда моей жизни. Мне просто нравятся женщины, что мне делать. Я сейчас, может быть, в клинику лягу", — цитирует слова артиста Пятый канал.
Ранее телеведущий озадачил публику, признавшись, что ему понадобилась помощь венеролога.
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