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Автор Елена Былкина

Сергей Шнуров обрушился на Собчак: "Кобыла, теперь, конечно, кляча"

Шоу-бизнес

Шнуров и Собчак устроили беспощадный интернет-батл. Первым на бывшую подругу обрушился лидер "Ленинграда". Ответ журналистки не заставил себя долго ждать.

Сергей Шнуров обрушился на Собчак: "Кобыла, теперь, конечно, кляча"

Сергей Шнуров и Ксения Собчак соревнуются, кто больнее "ударит" словом.

Музыкант сочинил обидную песню, которая целиком и полностью состоит из  злобных выпадов в сторону Ксении Анатольевны. В клипе певица скачет на игрушечной лошадке и осыпает звезду ТВ язвительными куплетами.

Собчак припомнили её историю с ДТП. Шнуров даже покусился на святое и заявил, что наследник Ксении Платон похож не на Максима Виторгана, а на бывшего возлюбленного представительницы селебрити Сергея Капкова.

Ксения Собчак разместила фрагмент видео в своём Instagram-аккаунте, собралась с силами и подготовила Шнурову достойный ответ.

В частности, журналистка советует музыканту вернуться к прежнему образу жизни со спиртными напитками, так как без них он растерял весь свой талант.

Свой пост Собчак назвала подаянием спившемуся питерскому алкашу. Ксения поняла, что Шнуров пытается словить на её имени хайп и с удовольствием подыграла человеку, которого раньше считала своим другом.

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Темы ксения собчак сергей шнуров максим виторган
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