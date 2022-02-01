Собчак объяснила, чем плох протрезвевший Шнуров: "Выглядит опущенным"

Ксения Собчак резко высказалась о своём "друге" Сергее Шнурове. Журналистка призывает лидера группы "Ленинград" слезть с кефира, хорошенько выпить, чтобы вернуть свой талант.

Ксения Собчак признала, что алкоголизм ужасен, так как он расчеловечивает. При этом представительница селебрити уверена, что на Сергея Шнурова спиртные напитки действовали благотворно.

"Бухавший Шнуров был груб, но изящен, беспардонен, но добр, "в ***" но обаятелен. Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным старым зожником, с лицом что сморщенная жопа, текстами уровня "аншлаг-аншлаг", и клипами, на которые жена денег не даёт", — написала Собчак в своём Instagram-аккаунте.

Телеведущая уверена, что Шнуров потерял всё: личную жизнь, талант и даже группировку.

Собчак обратила внимание на провал на ПМЭФ проекта "Зоя". Ксения Анатольевна отмечает, что про этот провал она не стала писать из жалости.

"Серёжа, милый старый х***, молодость не вернёшь, и со стареющего тела папилломы не выведешь, но дар ещё можно постараться возродить. Просто слезь с кефира, выпей снова то, что дарило нам всем того Шнура — выпей хорошенько! И талант вернётся! Уверена!" — выражает свою точку зрения Ксения.

Собчак призналась, что ждёт от своего бывшего приятеля стоящего ответа, призывая размазать её талантливо, как это раньше умел делать Шнур.

"А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках", — раззадоривает шоумена Собчак.

Свой пост журналистка назвала копейкой, брошенной опустившемуся питерскому алкашу.

"Может эти копейки немного помогут тебе за счёт траффика моего имени подсосать немного Хайпа", — бросает вызов солисту группы "Ленинград" Собчак.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.