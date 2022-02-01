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Автор Елена Былкина

София Ротару заразилась тяжелой формой COVID-19: "Две недели борьбы"

Шоу-бизнес

74-летняя София Ротару слегла с коронавирусной инфекцией.

София Ротару заразилась тяжелой формой COVID-19: "Две недели борьбы"

О своей болезни народная артистка СССР рассказала только тогда, когда болезнь понемногу начала отступать. Главная хуторянка отечественной эстрады предпочитала скрывать свой недуг от публики. Теперь же певица решила рассказать о пережитом.

"Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался омикрон… Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы…", — гласит информация в официальном аккаунте Ротару.

Певица поблагодарила своих родных и близких за поддержку и призвала всех беречь себя.

Поклонники таланта исполнительницы хита "Червона рута" горячо посочувствовали артистке. С пожеланиями скорейшего выздоровления присоединились коллеги Ротару.

"Дай Бог здоровья!" — написал Максим Галкин под постом певицы.

"Будьте здоровы и не болейте, наша дорогая и любимая София Михайловна! Берегите себя! Мы с Вами!" — писали фолловеры.

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София Ротару - Я же его любила / Sofia Rotaru - But I loved him
Автор: Елена Былкина
Темы covid-19 софия ротару максим галкин
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