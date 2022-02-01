София Ротару заразилась тяжелой формой COVID-19: "Две недели борьбы"

74-летняя София Ротару слегла с коронавирусной инфекцией.

О своей болезни народная артистка СССР рассказала только тогда, когда болезнь понемногу начала отступать. Главная хуторянка отечественной эстрады предпочитала скрывать свой недуг от публики. Теперь же певица решила рассказать о пережитом.

"Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался омикрон… Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы…", — гласит информация в официальном аккаунте Ротару.

Певица поблагодарила своих родных и близких за поддержку и призвала всех беречь себя.

Поклонники таланта исполнительницы хита "Червона рута" горячо посочувствовали артистке. С пожеланиями скорейшего выздоровления присоединились коллеги Ротару.

"Дай Бог здоровья!" — написал Максим Галкин под постом певицы. "Будьте здоровы и не болейте, наша дорогая и любимая София Михайловна! Берегите себя! Мы с Вами!" — писали фолловеры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.