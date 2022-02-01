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Автор Елена Былкина

Стас Костюшкин извинился за оскорбление волгоградцев: "Ужасное совпадение"

Шоу-бизнес

Стас Костюшкин признал свою ошибку и попросил прощения у оскорблённых жителей города-героя Волгоград.

Стас Костюшкин извинился за оскорбление волгоградцев: "Ужасное совпадение"

Экс-солист группы "Чай вдвоём" попытался оправдаться за ролик, который возмутил интернет-пользователей.

На видео певец спел дуэтом с блогером Эльдаром Джараховым песню "Твои бездонные глаза". В песне они использовали изображение вокзала Волгограда. Звёзды в нецензурной форме высказались о архитектурном объекте, который у жителей славного города ассоциируется с днями воинской славы. Кроме того, с вокзалом Волгограда связана трагедия, когда в результате теракта в декабре 2013 года погибли люди.

"Я в рот… этот вокзал. Этих людей и этот поезд", — спели знаменитости и нарвались на упрёки и обвинения интернет-пользователей.

Костюшкин признал свою вину и подробно объяснил, почему он был не прав.

"Хочу принести свои извинения за тот пост, который оказался в сети. Безусловно произошло ужасное совпадения, в песне было слово вокзал и море, вот и захотелось воспользоваться репродукцией с автобусом. Не знание никак не освобождает от ответственности, поэтому конечно получилось в огромной мере некрасиво и глупо Дорогие Волгоградцы, примите самые искренние извинения, виноват @dlgreez только лишь поддался моей идиотской идеи, его вины здесь вообще нет. Еще раз склоняю голову и каюсь", — написал исполнитель в своём Instagram-аккаунте.

Не все подписчики приняли извинения.

"Нужно было изначально думать, что ты несёшь вообще. На вокзале столько людей погибло от теракта, наш город герой, а вы кто, что имеете права так отзываться о городе", — отчитывали Костюшкина в Сети.

Поклонники исполнителя хита "Женщина, я не танцую" заступились за своего кумира.

"Извинился, что ещё вам нужно";

"Волгоград Вас любит!";

"Как вообще можно было подумать, что человек вдруг решил шуткануть над террактом, снимая шутливое видео? Это один понёс, а массы подхватили. Стадная беда", — встали горой за Костюшкина фолловеры.

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29.12.13 Взрыв на железнодорожном вокзале в городе Волгоград, теракт, новостные ленты
Автор: Елена Былкина
Темы волгоград стас костюшкин эльдар джарахов
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