Член Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков отправил письмо генпрокурору России Игорю Краснову и попросил его проанализировать выступление украинского артиста Андрея Даниленко, известного как Верка Сердючка. Он прославлял в песне националиста Степана Бандеру*.
Копию письма выложили на официальном сайте партии. Как отметил депутат, в Госдуму обратились журналисты и указали на скандальное содержание песни, в которой положительно высказываются о нацистском преступнике.
"Содержание выступления Данилко, без сомнения, направлено на возбуждение ненависти и вражды между народами России и Украины, и тиражирование подобной информации на территории Российской Федерации противоправно", — написал Синельщиков.
Ранее с критикой Сердючки выступил российский журналист Владимир Соловьёв. Он назвал певца "гадёнышем". Даниленко в свою очередь опубликовал коллаж со снимком возмущённого представителя СМИ и призвал его купить таблетки от шизофрении.
* Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"** (ОУН**), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"** (УПА**).
** Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
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