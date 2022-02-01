Российский депутат обратился в Генпрокуратуру из-за песни Даниленко о Бандере*

Член Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков отправил письмо генпрокурору России Игорю Краснову и попросил его проанализировать выступление украинского артиста Андрея Даниленко, известного как Верка Сердючка. Он прославлял в песне националиста Степана Бандеру*.

Копию письма выложили на официальном сайте партии. Как отметил депутат, в Госдуму обратились журналисты и указали на скандальное содержание песни, в которой положительно высказываются о нацистском преступнике.

"Содержание выступления Данилко, без сомнения, направлено на возбуждение ненависти и вражды между народами России и Украины, и тиражирование подобной информации на территории Российской Федерации противоправно", — написал Синельщиков.

Ранее с критикой Сердючки выступил российский журналист Владимир Соловьёв. Он назвал певца "гадёнышем". Даниленко в свою очередь опубликовал коллаж со снимком возмущённого представителя СМИ и призвал его купить таблетки от шизофрении.

* Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"** (ОУН**), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"** (УПА**).

** Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.