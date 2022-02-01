Блогер Елена Миро высказалась о предполагаемом романе Григория Лепса с Юлией Барановской.
Светский обозреватель скептически отнеслась к предположению, что Лепс закрутил роман с экс-супругой Андрея Аршавина. Такие слухи Миро назвала плодом больной фантазии.
Блогер уверена, что если бы Лепс выбирал себе возлюбленную, то он бы остановил свой выбор на ком-то ином.
"И вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, он бежит в объятия многодетной матери не первой свежести. Нет, ну всякое, конечно, бывает в жизни. Но вот такого не бывает точно", — поделилась Миро своими мыслями в "Живом журнале".
Публицист, известная своими язвительными суждениями, считает, что Лепс может свободно выбирать себе самых лучших представительниц прекрасного пола.
Публика же, по мнению Миро, переоценивает возможности Барановской.
"Но обвинять её в том, что она заарканила Лепса — верх глупости. Если уж Григорию и нужна будет женщина, то к нему очередь выстроится. Двадцатилетних, красивых", — объяснила блогер.
Ранее Ксения Собчак в беседе с Иваном Ургантом заявила, что Лепс встречается с Юлией Барановской после развода с женой Анной Шаплыковой. Ранее Собчак не поверили, когда она рассказала что лидер группы Little BIG встречается с солисткой коллектива Софьей Таюрской. Позже пара подтвердила свой роман.
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