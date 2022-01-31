Анне Вески поделилась рецептом счастливой семейной жизни

Эстонская певица Анне Вески заявила в интервью с изданием argumenti. ru, что всегда и несмотря ни на что настроена на позитив, даже когда жизнь преподносит не самые приятные сюрпризы.

Артистка остаётся всегда верна себе, и в новом году тоже ждёт исключительно позитивных перемен.

Анне Вески уверена, что в любой ситуации можно и нужно взять себя в руки, даже когда приходится сталкиваться с трудностями. Одна из последних сложностей, по словам артистки, новые огромные счета за отопление и электричество, суммы в которых в три раза превышают те, что были до этого.

"Как я справляюсь? Когда получили мы с мужем счета в три раза больше, то, мягко говоря, удивились, но оплатили. Мы никогда не транжирили деньги, а серьезно относились к доходам и расходам, думали и о будущем. У нас есть свой уклад жизни, который мы не хотим менять. Хорошо, что нам это удается", — отметила Вески.

Она пошутила, что если отопление и дальше будет дорожать, то они с мужем пойдут жить в сауну, где есть дрова, так что такими сложностями их не испугать.

В 2022 году Анне Вески отметила с мужем 40 лет совместной жизни. Певица поделилась секретом долгих и счастливых семейных отношений. По её мнению, иногда разумнее сдержать эмоции, потому что в сиюминутном порыве можно много чего разрушить.

"Всякое бывает. И вазу могу разбить, когда сержусь, но это такая мелочь! Потом смеемся оба! Какой рецепт? Сдерживать эмоции, подумать, а стоит ли? Лучше сдержаться. Эмоции утихнут, а осадок останется… Нет, лучше иногда смолчать… если можно. Но главное — радость, что вместе! Вот мы и радуемся жизни вместе!" — заключила Вески.

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