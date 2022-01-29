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Автор Елена Былкина

Сергей Глушко рассказал о пугающих новшествах США: "Рот не занят"

Шоу-бизнес

Тарзан с Наташей Королёвой и тёщей Людмилой Порывай прошлись по общественным заведениям США. Стриптизёр рассказал о шокирующем новшестве, которое набирает популярность в Америке.

Сергей Глушко рассказал о пугающих новшествах США: "Рот не занят"

Сергей Глушко показал капельницу, которая висит в заведении общепита.

"В Америке сейчас новое направление, потребляют напитки не через рот, как это принято у нас по старинке, а вот так вот пришёл. Рот не занят, подключился к напитку и можешь дальше беседовать. а процесс идёт очень удобно, — рассказал Тарзан.

В разговор вмешалась мама Наташи Королёвой.

"Серёжа, укололся и лежишь отдыхаешь", — сказала позитивная Людмила Порывай.

Подписчики Глушко не одобрили такой способ потребления напитков.

"Блин Серёг, а мы все по старинке, клизмы ставим";

"Хоть не через клизму";

"Что за чушь, Америка не показатель совершенно";

"Нееее … лучше как природой заложено";

"Да ну нафиг, важен сам процесс, держать бокал, цедить потихоньку";

"А иголки то хоть одноразовые там, чтоб подключаться то?";

"Нуууу, так не интересно, не чувствуешь вкуса напитка, как будто лекарство какое-то вкололи, — комментировали пост Таразана интернет-пользователи.

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Автор: Елена Былкина
Темы сергей глушко людмила порывай наташа королёва
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