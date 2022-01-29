Тарзан с Наташей Королёвой и тёщей Людмилой Порывай прошлись по общественным заведениям США. Стриптизёр рассказал о шокирующем новшестве, которое набирает популярность в Америке.
Сергей Глушко показал капельницу, которая висит в заведении общепита.
"В Америке сейчас новое направление, потребляют напитки не через рот, как это принято у нас по старинке, а вот так вот пришёл. Рот не занят, подключился к напитку и можешь дальше беседовать. а процесс идёт очень удобно, — рассказал Тарзан.
В разговор вмешалась мама Наташи Королёвой.
"Серёжа, укололся и лежишь отдыхаешь", — сказала позитивная Людмила Порывай.
Подписчики Глушко не одобрили такой способ потребления напитков.
"Блин Серёг, а мы все по старинке, клизмы ставим";
"Хоть не через клизму";
"Что за чушь, Америка не показатель совершенно";
"Нееее … лучше как природой заложено";
"Да ну нафиг, важен сам процесс, держать бокал, цедить потихоньку";
"А иголки то хоть одноразовые там, чтоб подключаться то?";
"Нуууу, так не интересно, не чувствуешь вкуса напитка, как будто лекарство какое-то вкололи, — комментировали пост Таразана интернет-пользователи.
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